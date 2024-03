“Il testo finale dell’AI Act si voterà la prossima settimana. E’ una novità, il voto doveva essere in aprile ma è stato anticipato”. Lo ha detto oggi Brando Benifei, capodelegazione Pd del Parlamento Europeo, uno dei relatori dell’AI Act nel suo intervento al CyberSec 2024 organizzato da Cybersecurity Italia in corso a Roma il 6 e 7 marzo.

Benifei ricorda poi che ci sarà un passaggio finale nella prima riunione del Consiglio, nel giro di poche settimane. “Per maggio l’AI Act sarà legge”. Poi, l’entrata in vigore sarà graduale, visto che ha una sua tempistica. Gli obblighi hanno una entrata in vigore scadenzata.

In tema di rischi inaccettabili, in prima battuta entreranno in vigore i divieti fra cui il divieto della polizia predittiva, delle telecamere per il riconoscimento biometrico, il divieto del riconoscimento delle emozioni nei luoghi di lavoro.

A seguire, nel giro di due anni, entreranno in vigore anche tutte le altre prescrizioni che riguardano la previsione dei rischi. E’ inoltre sul tavolo quella che viene definita la compliance volontaria.