“La piena applicabilità del Regolamento sull’intelligenza artificiale (AI Act) richiederà tempo, dopo il voto finale del Parlamento Ue previsto entro gli inizi del 2024. Allora, stiamo valutando se accelerare la sua applicazione, subito dopo la sua approvazione, per i grandi sistemi più potenti, come ChatGPT, per non arrivare tardi su alcuni problemi già presenti causati dall’IA generativa”.

È uno dei passaggi chiave della nostra videointervista a Brando Benifei, europarlamentare Pd/S&D, uno dei due correlatori al testo con emendamenti alla proposta della Commissione Ue del Regolamento sull’IA, il cosiddetto Artificial Intelligence Act (AI Act).

Per saperne di più:

AI Act. Ok da Commissioni, ma con correttivi: “Rivelare se contenuto è prodotto da ChatGPT e simili”

Scarica il PDF del testo di compromesso