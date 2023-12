“C’è l’accordo sugli obblighi per chatGPT e simili” ha detto Brando Benifei, uno dei relatori dell’AI Act in discussione a Bruxelles. Ma i negoziati non sono ancora chiusi e riprenderanno domani mattina alle ore 9,00.

AI e Guerra Fredda digitale, tra mercato e innovazione. Erigere muri fra un paese e l’altro non consentirà mai di sapere ciò che accade realmente dall’altra parte. Il che rende più deboli.

Debito globale a 97 trilioni di dollari nel 2023. Il 60% in pancia a USA, Cina e Giappone.

