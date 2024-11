Arriva Sora, la nuova AI generativa che fa arrabbiare artisti e videomaker

Una nuova polemica investe OpenAI, la società madre dell’intelligenza artificiale (AI) più conosciuta al mondo, ChatGPT. Dopo l’invito ad utilizzare l’app di testing di Sora, AI generativa text-to-video, oltre 600 tra artisti, creatori e videomaker hanno firmato una lettera di protesta (614 firme verificate, su un totale che sfiora ormai le 1000 adesioni).

L’iniziativa è portata avanti da un gruppo di artisti chiamato “Pr Puppets”. Serissima l’accusa: una sperimentazione che “sfrutta” il loro lavoro, focalizzata “solo su introiti e pubblicità”.

La società aveva invitato circa 300 di loro a testare in via esclusiva Sora, per ottenere un feedback di qualità sulla tecnologia da parte di esperti del settore, prima di immetterla ufficialmente sul mercato. La risposta, però, è stata tutt’altro che conciliante.

La lettera contro Sora di OpenAI.

Non un attacco alla tecnologia in quanto tale, comunque ritenuta estremamente utile in fase progettuale e di realizzazione di ogni opera, ma una posizione critica rispetto al problema irrisolto del rapporto ambiguo tra proprietà intellettuale e soluzioni di AI generativa.

Non solo, gli artisti hanno denunciato OpenAI e l’operazione di testing di Sora come “art washing”.

Gli autori della lettera hanno poi condiviso i codici di accesso sulla piattaforma Hugging Face, per dare a tutti la possibilità di sperimentare Sora (mentre OpenAI, come accade in queste situazioni, li aveva condivisi solo con un ristretto gruppo di creatori).

La lettera del gruppo “Pr Puppets”

Di seguito il testo della lettera:

Abbiamo ricevuto accesso a Sora con la promessa di essere early tester, red teamer e creative partner. Tuttavia, crediamo invece di essere stati attirati in un “art washing” per dire al mondo che Sora è uno strumento utile per gli artisti.

Gli artisti non sono la vostra unità di ricerca e sviluppo non retribuita.

Non siamo i vostri tester di bug gratuiti, burattini di PR, dati di formazione, token di convalida.

Centinaia di artisti forniscono manodopera non retribuita tramite test di bug, feedback e lavoro sperimentale per il programma di un’azienda valutata 150 miliardi di dollari.

Mentre centinaia contribuiscono gratuitamente, alcuni selezionati saranno scelti tramite un concorso per far proiettare i loro film creati da Sora, offrendo una retribuzione minima che impallidisce in confronto al sostanziale valore di PR e marketing che OpenAI riceve.

Inoltre, ogni output deve essere approvato dal team OpenAI prima di essere condiviso. Questa sperimentazione sembra riguardare meno l’espressione creativa e la critica e più le pubbliche relazioni e la pubblicità.

Stiamo condividendo questi codici per dare a tutti l’opportunità di sperimentare ciò che è stato offerto a circa 300 artisti: un accesso gratuito e illimitato a questo strumento.

Non siamo contrari all’uso della tecnologia AI come strumento per le arti (se lo fossimo, probabilmente non saremmo stati invitati alla sperimentazione). Non siamo d’accordo sul modo in cui questo programma per artisti è stato implementato e come lo strumento si sta sviluppando in vista di una possibile uscita pubblica. Stiamo condividendo questo con il mondo nella speranza che OpenAI diventi più aperto, più trasparente per gli artisti e supporti le arti oltre le trovate pubblicitarie.

Gli strumenti di generazione video open source consentono agli artisti di sperimentare soluzioni all’avanguardia senza gatekeeping, interessi commerciali o fungere da PR per qualsiasi azienda.

Alcuni strumenti video open source disponibili sono:

CogVideoX

Mochi 1

Video LTX

Flusso piramidale

Tuttavia, poiché siamo consapevoli che non tutti hanno l’hardware o le capacità tecniche per eseguire strumenti e modelli open source, invitiamo i produttori di strumenti tecnologici di questo tipo ad ascoltare e a fornire un percorso verso una vera espressione artistica, con un equo compenso per gli artisti.

