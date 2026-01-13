AI, 6 lavori che cambieranno molto nei prossimi 10 anni

Il mondo del lavoro cambierà in maniera profonda nei prossimi anni, a causa dell’arrivo dell’intelligenza artificiale che investirà tutti i campi delle nostre vite. E’ questa la tesi condivisa che traspare dal CES di Las Vegas, la più grande kermesse tecnologica globale che si è appena conclusa all’insegna dell’AI pervasiva.

L’AI non è più soltanto una promessa futura, basta vedere quanti robot umanoidi e quante piattaforme sono sta lanciate al CES, munite di capacità avanzate di automazione complessa che metteranno diverse carriere lavorative e professioni a rischio nel prossimo decennio.

Nuovi e vecchi lavori

Questa rivoluzione tecnologica accelera l’automazione di processi ripetitivi e l’analisi di grandi volumi di dati. Funzioni che in passato erano espletate da esseri umani per organizzare e svolgere mansioni standardizzate sono le più vulnerabili. Certo, la trasformazione del lavoro non implica la sua scomparsa, ma una profonda mutazione e adattamento a nuove skill e funzioni sarà d’obbligo.

Si prevede che l’IA eliminerà 92 milioni di posti di lavoro e ne creerà 170 milioni entro il 2030

In base alle tendenze tecnologiche e alle proiezioni di mercato, è probabile che alcuni settori risentano maggiormente dell’impatto dell’automazione. La capacità dell’IA di apprendere ed eseguire con velocità e precisione superiori rispetto agli esseri umani è il fattore principale alla base di questo cambiamento. Di seguito sono elencate sei professioni ad alto rischio di cambiamento nei prossimi dieci anni.

Le seguenti proiezioni si basano su analisi delle tendenze tecnologiche osservate al CES 2026 e su report di settore. È importante notare che l’automazione tende a trasformare le professioni, non necessariamente a eliminarle del tutto, e che nuove opportunità di lavoro emergono con l’adozione delle tecnologie.

Lavori impattati

1. Analista di data entry: la raccolta e l’organizzazione delle informazioni sono già ampiamente automatizzate. Gli strumenti di IA elaborano enormi volumi di dati in pochi secondi, con un margine di errore notevolmente inferiore rispetto agli esseri umani.

2. Operatore di telemarketing: chatbot e assistenti virtuali stanno diventando sempre più sofisticati. Possono sostenere conversazioni fluide per risolvere problemi e concludere vendite, il che riduce i costi operativi e consente un servizio 24 ore su 24.

3. Operatori di supermercato e di banca: il self-service è già una realtà consolidata. La tendenza è quella di creare negozi completamente autonomi, dove i clienti ritirano semplicemente i prodotti e il pagamento viene elaborato tramite app, sempre più diffusi.

4. Autisti di camion e taxi: i veicoli autonomi sono ancora in fase di sviluppo e test, con normative ancora in fase di definizione in diversi paesi. Le aziende di logistica e trasporto basate su app stanno investendo molto per creare flotte che non dipendano da conducenti umani, puntando a una maggiore efficienza e sicurezza.

5. Traduttore di testi di base: per documenti tecnici, e-mail e contenuti di routine, le piattaforme di traduzione automatica offrono già risultati di alta qualità. La traduzione letteraria e creativa, che richiede sensibilità culturale, rimane un campo più sicuro.

6. Assistente amministrativo: compiti come la pianificazione di riunioni, l’organizzazione di viaggi, il filtraggio delle e-mail e la preparazione di report di base sono facilmente svolti da software intelligenti, liberando i manager dalla necessità di dipendere dalla collaborazione umana per queste funzioni.

