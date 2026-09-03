»
»
Agroalimentare, Ismea a Risò a Vercelli dall’11 al 13 settembre ﻿

Agroalimentare, Ismea a Risò a Vercelli dall’11 al 13 settembre ﻿

di |
Agroalimentare, Ismea a Risò a Vercelli dall’11 al 13 settembre ﻿ Adnkronos

(Adnkronos) – Ismea parteciperà a Risò – Festival internazionale del Riso, in programma a Vercelli dall’11 al 13 settembre 2026. Oltre alla presenza con un proprio desk all’interno del padiglione riservato alle Istituzioni, Ismea organizzerà un incontro dal titolo: ‘Strumenti e prospettive per la prevenzione e la gestione dei rischi nella filiera del riso’. L’appuntamento è fissato per venerdì 11 settembre, alle ore 15:00, presso l’Area Istituzionale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) – Ingresso Via Galileo Ferraris. 

Durante l’incontro, accanto all’illustrazione delle dinamiche assicurative del comparto, sarà presentato il nuovo strumento della ‘Polizza semplificata Riso’ e saranno raccolti i fabbisogni degli operatori del settore per orientare il Pgra 2026 e le misure di sostegno agli interventi di gestione del rischio in prospettiva della nuova Pac.  

L’ingresso alla manifestazione è libero e gratuito. Per informazioni sulle modalità di accesso si prega di consultare il sito ufficiale: https://festivaldelriso.it/ 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche