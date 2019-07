Agricoltura sociale, online il bando della regione Emilia Romagna

Il tipo di operazione sostiene la cooperazione tra enti pubblici e aziende agricole per mettere a disposizione della collettività strutture aziendali agricole adeguatamente ristrutturate in funzione dei servizi sociali e assistenziali.

Il tipo di operazione sostiene la cooperazione tra enti pubblici e aziende agricole per mettere a disposizione della collettività strutture aziendali agricole adeguatamente ristrutturate in funzione dei servizi sociali e assistenziali, previsti dalla programmazione comunale.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente avviso gli imprenditori agricoli, singoli o associati.

Le imprese agricole, inoltre, devono:

avere quale attività o oggetto sociale l’esercizio dell’attività agricola;

essere iscritte ai registri della C.C.I.A.A. nella sezione imprese agricole;

risultare iscritte all’Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con fascicolo digitale formalmente completo e validato;

avere, in caso di società, durata del contratto societario almeno pari a quella del periodo di vincolo di destinazione delle opere.

Spese ammissibili

Sono ammessi a sostegno gli investimenti per l’adeguamento delle aziende agricole al fine di realizzare progetti di cooperazione pubblico/privato consistenti in un servizio socioassistenziale alla popolazione.

Sono ammesse le seguenti spese:

interventi di costruzione, ristrutturazione, ampliamento di fabbricati aziendali da destinare alle attività sociali/assistenziali;

acquisto di attrezzature relative all’attività sociale/assistenziale;

spese di elaborazione del progetto socio-assistenziale nel limite massimo del 5% della spesa complessiva ammissibile relativa agli investimenti di cui alle lettere a) e b);

spese generali e tecniche nel limite massimo del 10% della spesa complessiva ammissibile relativa agli investimenti di cui alle lettere a) e b).

Entità e forma dell’agevolazione

Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari al 60% della spesa ammissibile a contributo e sarà calcolato ed erogato nel rispetto delle norme fissate per gli aiuti “de minimis”ovvero entro il limite massimo di € 200.000 nel triennio

Scadenza

Le domande possono essere compilate on-line attraverso la specifica modulistica prodotta dal SIAG – Sistema Informativo Agricolo di AGREA. Per poter compilare la domanda è necessario farsi accreditare alla piattaforma con procedura Agrea.

La scadenza per la presentazione è il 30/09/2019