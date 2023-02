Il Presidente Zorzoni ha incontrato il Sottosegretario per l’agricoltura la Pietra: bene la ridistribuzione delle risorse e la riattivazione dei voucher nelle regioni in cui erano esauriti, resta aperta la questione connettività per le strutture più isolate. E in tema di smart agriculture, l’Associazione ribadisce: “Fondamentale il Wi-Fi di nuova generazione”.

Potenziare la pervasività delle tecnologie innovative nel comparto primario e la digitalizzazione delle imprese agricole attraverso i voucher connettività imprese, l’utilizzo della fibra ottica ed il Wi-Fi di nuova generazione: questi gli argomenti messi sul tavolo da AIIP – Associazione Italiana Internet Provider in occasione dell’incontro avvenuto, nella giornata di ieri, tra il Presidente Giovanni Zorzoni ed il Sottosegretario per l’agricoltura Patrizio Giacomo La Pietra al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il Sottosegretario per l’agricoltura Patrizio Giacomo La Pietra e Giovanni Zorzoni, presidente dell’AIIP

La proroga dei voucher connettività per il 2023

La proroga del voucher connettività imprese per tutto il 2023 richiesta dal Governo e approvata dalla Commissione Europea – misura che consente agli operatori di telecomunicazioni, salvo esaurimento dei fondi, di attivare i voucher fino al prossimo 31 dicembre – unita all’azione di Infratel che ha riallocato risorse nelle regioni in cui erano esaurite (fra le quali Lombardia, Veneto, Emilia Romagna), è stata valutata positivamente dai due interlocutori, poiché consentirà, come già nel 2022, di portare la fibra ottica anche ad una parte significativa del comparto agricolo, che sta iniziando a scommettere sulle potenzialità del digitale.

Irrisolto il problema delle masserie isolate

Resterebbe tuttavia irrisolto il problema delle masserie più remote e isolate, per le quali il valore del voucher non risulterebbe ad oggi sufficiente a coprire i costi degli interventi di rilegamento, vista la scarsa densità che caratterizza le attività agricole e la distanza delle stesse dalle principali arterie digitali.

Le proposte dell’AIIP per tagliare costi di attivazione

AIIP ha quindi sottoposto all’attenzione del Sottosegretario La Pietra alcuni ipotesi di intervento specifiche finalizzate a mitigare i costi di attivazione. Costi che continuano a rappresentare, secondo l’Associazione, il principale scoglio alla diffusione del digitale. Misure volte ad azzerare o perlomeno diminuire in maniera sensibile tali costi, sono per AIIP l’unico strumento idoneo – a differenza dei vari bandi realizzati nelle aree bianche e grigie – a superare celermente il digital divide.

Ruolo centrale di WiFi Next Gen su banda 6 GHZ per l’agricoltura di precisione

Il Presidente Giovanni Zorzoni ha infine ribadito al Sottosegretario l’esigenza di puntare sul Wi-Fi di nuova generazione, quello sulla banda dei 6Ghz, anche per l’agricoltura di precisione, così da garantire i migliori benefici per la realizzazione di reti complesse di IoT sia all’interno delle aziende, che all’esterno, nei campi: “La migliore tecnologia per soddisfare le esigenze del comparto – spiega il Presidente Zorzoni – è quella del Wi-Fi di nuova generazione – vale a dire Wi-Fi 6E, 7 e superiori – combinato alla fibra ottica. A tale proposito, come già fatto nelle scorse settimane con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione, Alessio Butti, e con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, abbiamo ancora una volta voluto ribadire la necessità, ormai improrogabile, di un posizionamento fermo ed univoco dell’Italia a favore dell’utilizzo dello spettro completo dei 1.200 MHz per la tecnologia Wi-Fi Next-Gen. Senza tale spettro – conclude il Presidente di AIIP – l’evoluzione tecnologica del Wi-Fi in Italia sarà fatalmente bloccata, e questo ci renderà meno competitivi rispetto agli altri Paesi, precludendo soluzioni a basso costo non solo per la smart agriculture ma anche, più in generale, per il mondo delle imprese”.

Leggi anche: WiFi di nuova generazione, si scalda la battaglia dell’AIIP per la banda 6 Ghz. Zorzoni: ‘Nulla in contrario al 5G, ma il WiFi è vitale per il mercato’

Videointervista a Giovanni Zorzoni (presidente AIIP): “Ecco perché importante destinare la banda 6 GHz per il WiFi”