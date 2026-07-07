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Agenzia delle Entrate-Inps a Corato prima tappa del roadshow su fisco, previdenza e servizi digitali per le imprese

Agenzia delle Entrate-Inps a Corato prima tappa del roadshow su fisco, previdenza e servizi digitali per le imprese

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Agenzia delle Entrate-Inps a Corato prima tappa del roadshow su fisco, previdenza e servizi digitali per le imprese Adnkronos

(Adnkronos) – Si è svolta stamattina, presso la sede del Gruppo Casillo, a Corato (Ba), la prima tappa del roadshow promosso dall’Agenzia delle entrate e dall’Inps, dedicato a fisco, previdenza e servizi digitali per imprese, lavoratori e nuove generazioni. Dopo l’evento di apertura dello scorso 25 giugno a Roma, alla presenza del viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, e dei vertici delle due Amministrazioni, Vincenzo Carbone e Gabriele Fava, l’appuntamento in Puglia ha segnato l’avvio del ciclo di eventi in tutta Italia.  

Ad aprire i lavori sono stati Pasquale Casillo, presidente della Casillo Partecipazioni spa, Michele Andriola, direttore regionale dell’Agenzia delle entrate della Puglia, Benedetta Dito, direttrice regionale Inps, e Francesco Miscioscia, direttore regionale vicario Inps. Sono inoltre intervenuti, tra i numerosi relatori: Marco Zonetti, alla guida della Direzione specialistica Adempimento collaborativo, e Matteo Rignanese, capo settore della Direzione centrale Grandi contribuenti e internazionale dell’Agenzia; Aldo Grenzi, dirigente regionale Area Entrate contributive e Vigilanza Inps; Sandra Migliaccio, capo ufficio Consulenza della Direzione regionale Puglia delle Entrate. Moderatore dell’evento è stato il giornalista Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno. 

Il roadshow rappresenta un nuovo modo di essere presenti sul territorio: un percorso di ascolto, confronto e dialogo attraverso cui Agenzia delle Entrate e Inps intendono rafforzare il rapporto con cittadini e imprese, puntando su collaborazione, semplificazione degli adempimenti e fiducia reciproca. L’obiettivo è promuovere una maggiore conoscenza dei servizi, delle opportunità e delle regole in materia fiscale e previdenziale, valorizzando il ruolo di Amministrazioni sempre più vicine, accessibili e orientate al supporto del sistema produttivo e del Paese. Dopo l’appuntamento in Puglia, il roadshow proseguirà il 14 luglio in Piemonte, presso l’Auditorium di Intesa Sanpaolo a Torino, e il 23 luglio in Emilia-Romagna, presso gli stabilimenti Barilla di Parma. Gli incontri dedicati alle università partiranno invece da settembre, in coincidenza con l’avvio del nuovo anno accademico. 

economia

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Redazione Key4biz

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