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Agenzia delle Entrate e Inps, dalla Puglia parte il roadshow per rafforzare il dialogo con imprese e giovani

Agenzia delle Entrate e Inps, dalla Puglia parte il roadshow per rafforzare il dialogo con imprese e giovani

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Agenzia delle Entrate e Inps, dalla Puglia parte il roadshow per rafforzare il dialogo con imprese e giovani Adnkronos

(Adnkronos) – Ha preso il via dalla Puglia, nella sede di Corato del Gruppo Casillo, il roadshow nazionale promosso da Agenzia delle Entrate e Inps per avvicinare le due amministrazioni al mondo delle imprese e dei cittadini. Al centro dell’incontro i temi della semplificazione degli adempimenti, della digitalizzazione dei servizi, della collaborazione tra istituzioni e sistema produttivo e delle opportunità per i giovani, con un focus sull’apprendistato duale e sul futuro coinvolgimento delle università, attraverso un ciclo di incontri dedicati alla cultura fiscale e previdenziale. 

economia

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Redazione Key4biz

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