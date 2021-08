4 agosto 2021. La giornata in pillole. L’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale sarà operativa nei prossimi giorni. Ma quale sarà il suo ruolo negli attacchi informatici, cloud nazionale e iVoting? Lo abbiamo chiesto Maria Laura Mantovani (M5S), relatrice al Senato del decreto.

Sul cyber-attacco alla Regione Lazio, e non solo, l’analisi della prof.ssa Elisabetta Zanuelli.

E nel contrasto al Covid in campo anche supercomputer e realtà virtuale con il progetto Ue guidato dall’Italia.

Agenzia cyber “Come Protezione Civile in caso di disastri informatici”

di Luigi Garofalo

L’intervista a Maria Laura Mantovani, relatrice al Senato del decreto-legge, con cui è stata istituita l’ACN. Tutte le novità.Leggi l’articolo

Il cyber-attacco al Lazio? Bisogna investire in competenze e tecnologie

di Elisabetta Zuanelli

Il recente attacco cibernetico al CED della Regione Lazio sollecita molte considerazioni di sistema e di dettaglio. Vediamone alcune.Leggi l’articolo

Supercomputer e realtà virtuale per trovare nuove cure contro il Covid-19

di Flavio Fabbri

Supercomputer italiani contro il Covid-19: la simulazione è risultata 300 volte più grande e 500 volte più veloce di quella USA.Leggi l’articolo

Green pass obbligatorio a Montecitorio, ma non per l’Aula e Commissioni

di Luigi Garofalo

Per esempio, per le conferenze stampa sia onorevoli sia reporter dovranno mostrarlo. Ecco tutti gli altri casi.Leggi l’articolo

Tra Rai e Symbola, misteri euleusini e numeri in libertà

di Angelo Zaccone Teodosi

Attesa dell’audizione dell’Ad Carlo Fuortes e della presidente Marinella Soldi oggi ore 20. Il link per seguirla in diretta.Leggi l’articolo

La cybersecurity in Italia? Continuiamo così…facciamoci del male!

di Isabella Corradini

Non è la prima volta che un attacco cyber colpisce un’istituzione, eppure abbiamo assistito ad un eccesso di informazioni confuse e talvolta deliranti.Leggi l’articolo

Cybersecurity. Fedriga (Regioni): “Mettere a sistema le esperienze regionali informatiche”

di Flavio Fabbri

Fare del sistema interregionale un punto di forza per il Paese, che sia in grado di collaborare con la nuova Agenzia nazionale di cybersicurezza.Leggi l’articolo

eCommerce, Poste italiane: “Gestiamo 1 milione di pacchi al giorno”

di Luigi Garofalo

E con il PNRR il Gruppo punta a trasformare digitalmente 7000 uffici postali nei Comuni più piccoli come punti di accesso ai servizi della Pa..Leggi l’articolo

Bussone (Uncem): ‘Il 75% dei comuni montani ha i server sotto la scrivania’

di Piermario Boccellato

Marco Bussone (Uncem): “, il 75% dei 3850 Comuni montani italiani ha ancora il server sotto la scrivania”.Leggi l’articolo

L’esperto di energia Gilberto Dialuce è il nuovo Presidente dell’ENEA

di Redazione

L’ingegner Gilberto Dialuce è il nuovo Presidente dell’ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile.Leggi l’articolo

L’industria educational vale 100 miliardi di dollari in Cina

di Flavio Fabbri

La Cina mette le mani sul mercato della formazione, delle competenze e delle tecnologie di produzione e condivisione di contenuti digitali.Leggi l’articolo

