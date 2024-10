Tra i temi che hanno tenuto banco, il principale è certamente l’AI. Non potrebbe essere altrimenti, considerato come secondo le stime più recenti il mercato globale dell’intelligenza artificiale è destinato a raggiungere i 621 miliardi di dollari entro il 2024.

Si è da poco conclusa la quarantaquattresima edizione del GITEX GLOBAL di Dubai, uno dei più importanti appuntamenti dedicati alla tecnologia al mondo. Dal 14 al 18 ottobre, oltre 3.500 aziende da ogni parte del pianeta (tra cui Google, Microsoft, Huawei e Nvidia), insieme a più di 400 agenzie governative, si sono incontrate e confrontate soprattutto – non è certo una sorpresa – su intelligenza artificiale, trasformazione digitale e sostenibilità, in settori chiave come l’energia, la sanità, la finanza e la sicurezza informatica.

Tra i temi che hanno tenuto banco, il principale è certamente l’AI. Non potrebbe essere altrimenti, considerato come secondo le stime più recenti il mercato globale dell’intelligenza artificiale è destinato a raggiungere i 621 miliardi di dollari entro il 2024 e si prevede che possa più che quadruplicare in meno di dieci anni, superando i 2700 miliardi di dollari entro il 2032. Una crescita che è stata riassunta nelle presentazioni e nei panel del GITEX, con particolare attenzione alle innovazioni nel deep learning, nella generazione di contenuti e nell’AI multimodale, che combina testo, immagini e video per creare nuove applicazioni in settori come il marketing e l’intrattenimento.

Le novità Microsoft per l’automazione dei processi

Un aspetto particolarmente interessante è stato l’introduzione di nuovi agenti AI autonomi, come quelli presentati da Microsoft. Si tratta di agenti progettati per automatizzare una vasta gamma di processi aziendali complessi, permettendo alle imprese di risparmiare tempo e risorse e di ottenere risultati migliori. Gli agenti sono in grado di imparare e adattarsi in modo autonomo, migliorando l’efficienza delle operazioni aziendali in tempo reale. Ugualmente significativi i progressi nell’ambito della sanità, dove le tecnologie AI sono utilizzate per analizzare dati medici complessi, diagnosticare malattie e sviluppare nuovi trattamenti. Al GITEX sono state presentate soluzioni AI per la diagnostica precoce del cancro, la gestione delle cartelle cliniche e l’ottimizzazione delle terapie personalizzate.

Anche il settore finanziario ha visto un’enorme adozione dell’AI, con soluzioni che migliorano l’efficienza dei processi bancari, gestiscono i rischi e ottimizzano gli investimenti. Al GITEX si è discusso dell’uso dell’AI nella prevenzione delle frodi, nella gestione del rischio e nella creazione di modelli di investimento più sofisticati, capaci di analizzare grandi volumi di dati e fornire previsioni accurate sui mercati finanziari.

Il futuro delle infrastrutture di rete

Altro tema centrale del GITEX 2024 è stato il futuro delle infrastrutture di rete, in particolare i Data Center e le reti 5G. L’aumento esponenziale del volume di dati creati dalle tecnologie AI, dall’Internet delle Cose e dalle applicazioni cloud ha portato a una crescente domanda di centri di calcolo più potenti ed efficienti. A Dubai è stato presentato il più grande simposio sui data center della regione, con la partecipazione di leader del settore come NTT Data, Schneider Electric e Vertiv. Per quanto riguarda l’espansione del 5G, si è discusso di come il nuovo protocollo stia già migliorando la connettività globale e come continuerà a farlo in futuro, con applicazioni che vanno dai veicoli autonomi alla telemedicina (per conoscere le migliori offerte degli operatori italiani in ambito 5G e telefonia mobile basta visitare i comparatori come SOSTariffe.it). Parlando di estensione della possibilità di connessione e di abbattimento del digital divide, si sono presentati gli sviluppi più recenti nell’uso di piattaforme ad alta quota (HAPS), che sfruttano palloni o veicoli aerei per portare la connettività Internet nelle aree più remote del pianeta, offrendo una copertura più ampia rispetto ai satelliti pur essendo più economiche da implementare.

Longenesis si aggiudica il Supernova Challenge

Il GITEX GLOBAL ha anche ospitato il “Expand North Star”, descritto come il più grande show al mondo dedicato a startup e investitori: una piattaforma che ha collegato i fondatori di startup più innovativi con nuovi mercati, clienti aziendali e una vasta rete di investitori, con oltre 1200 miliardi di dollari in gestione degli asset. L’evento ha offerto a oltre 450 startup l’opportunità di presentare le loro idee e soluzioni innovative, con un’enfasi particolare su tecnologie come blockchain, intelligenza artificiale e fintech. Una delle iniziative più interessanti è stata il Supernova Challenge 2.0, una competizione che ha visto startup provenienti da tutto il mondo competere per un montepremi di 200.000 dollari: a vincere è stata Longenesis, una startup lettone impegnata nella realizzazione di una nuova piattaforma di salute digitale. Gli investimenti nel settore della sostenibilità sono stati un altro punto focale dell’evento, con numerosi venture capitalist che hanno manifestato interesse per soluzioni tecnologiche capaci di affrontare la crisi climatica. Le startup che lavorano su tecnologie green, come l’accumulo di energia e l’efficienza energetica, hanno ricevuto particolare attenzione, dimostrando come l’innovazione possa essere guidata anche da esigenze ambientali oltre che economiche.

Soluzioni per la crisi climatica

A questo proposito,in un contesto che ormai non può più ignorare la crisi climatica, il GITEX ha dedicato ampio spazio alle tecnologie per la sostenibilità, con particolare attenzione alle soluzioni per affrontare il cambiamento climatico e migliorare l’efficienza energetica. Tra le innovazioni più interessanti presentate all’evento c’è stata quella di una nuova cella solare a contatto posteriore (HBC) sviluppata in Cina, che ha raggiunto un’efficienza record del 27,09%. Ma l’energia solare e le tecnologie di accumulo dell’energia sono stati temi chiave per tutto il GITEX, con soluzioni che puntano a migliorare la gestione delle risorse energetiche e a ridurre le emissioni di carbonio: il dibattito ha riguardo anche l’uso di batterie su scala di utilità, che consentono di immagazzinare energia in eccesso prodotta da fonti rinnovabili come il solare e l’eolico, rendendo più stabile e affidabile l’approvvigionamento energetico.

Se si parla di sostenibilità, cruciali diventano anche le città intelligenti e la mobilità del futuro. Al GITEX sono stati presentati progetti di città che utilizzano tecnologie IoT per ottimizzare i consumi energetici, migliorare i trasporti pubblici e ridurre l’inquinamento. In particolare sono state presentate nuove tecnologie per veicoli elettrici e autonomi, per ridurre le emissioni e migliorare l’efficienza dei trasporti, consentendo al contempo una migliore gestione del traffico urbano e delle risorse energetiche.

La minaccia dei computer quantistici per la cybersicurezza

Infine, con l’aumento delle minacce informatiche a livello globale, la cybersecurity è diventata una delle aree di maggiore interesse anche al GITEX GLOBAL 2024: la GITEX Cyber Valley ha riunito esperti di sicurezza informatica, responsabili di sistemi informativi e leader aziendali per discutere delle sfide e delle soluzioni più avanzate nel campo della protezione digitale. Le tecnologie emergenti, come l’AI e il quantum computing, offrono nuove opportunità per migliorare la sicurezza dei dati, ma allo stesso tempo presentano nuove minacce. Al GITEX sono stati presentati strumenti avanzati per proteggere le infrastrutture critiche, prevenire attacchi informatici e mitigare i rischi associati alla crescente dipendenza dalla connettività digitale.

Un tema centrale è stato l’uso della crittografia post-quantistica (PQC), progettata per resistere agli attacchi dei futuri computer quantistici: una tecnologia che è stata descritta come essenziale per garantire la sicurezza dei dati in un mondo in cui la potenza di calcolo quantistica potrebbe rendere obsoleti gli attuali standard di crittografia.

