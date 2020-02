Smart City 2020

Verso una nuova Agenda nazionale dello Sviluppo Urbano. Servizi innovativi, Qualità della vita e Trasformazione digitale

11 marzo 2020

Ore 15:00 – 18:15

Palazzo Wedekind – Piazza Colonna 366

Roma

Le nostre città sono sempre più il luogo privilegiato per lo sviluppo dei servizi innovativi rivolti ai cittadini e rappresentano la piattaforma per la realizzazione di profondi processi di trasformazione digitale delle aree urbane.

Si tratta di una prospettiva che consentirà alle amministrazioni di assicurare risparmi sui costi, ritorni sugli investimenti, un più alto livello di qualità di vita per i cittadini, un habitat più favorevole alle attività produttive e commerciali dei territori, maggiore occupazione, un’azione più efficace nella tutela dell’ambiente.

Il tema delle Smart City necessita, anche in Italia, di una rinnovata attenzione dei decisori. E’ necessario che istituzioni, imprese, università e centri di ricerca, valutino lo stato del Paese in questo settore e le direttrici sulle quali lavorare per la nascita di una nuova Agenda nazionale dello sviluppo urbano.

Interverranno:

Nicola Blefari Melazzi , Direttore Generale, CNIT

, Direttore Generale, CNIT Francesco Boccia , Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie

, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Alessio Butti , Vicepresidente Commissione Ambiente, Camera dei Deputati

, Vicepresidente Commissione Ambiente, Camera dei Deputati Luca Valerio Camerano , AD, A2A

, AD, A2A Luca Carabetta , Vicepresidente Commissione Attività Produttive, Camera dei Deputati

, Vicepresidente Commissione Attività Produttive, Camera dei Deputati Gianluca Di Pasquale , Future Cities Advisory & Technology Leader, Ernst&Young

, Future Cities Advisory & Technology Leader, Ernst&Young Massimiliano Di Silvestre, Presidente, BMW

Presidente, BMW Gianni Pietro Girotto , Senato, Presidente Commissione Industria

, Senato, Presidente Commissione Industria Giorgio Gori , Sindaco di Bergamo

, Sindaco di Bergamo Gianluca Landolina , AD, Cellnex

, AD, Cellnex Matteo Lepore , Assessore, Agenda digitale, Comune di Bologna

, Assessore, Agenda digitale, Comune di Bologna Donato Limone , Direttore, Scuola Nazionale Amministrazione Digitale, UniSapienza

, Direttore, Scuola Nazionale Amministrazione Digitale, UniSapienza Massimo Marcarini , Direttore, Links Foundation

, Direttore, Links Foundation Fabrizia Montefiore , AD, TIESSE

, AD, TIESSE Alessandro Morelli , Presidente Commissione Tlc, Camera dei Deputati (tbc)

, Presidente Commissione Tlc, Camera dei Deputati (tbc) Laura Morgagni , Direttore, Fondazione Torino Wireless, Segretario Generale Cluster Nazionale, Smart Communities Tech

, Direttore, Fondazione Torino Wireless, Segretario Generale Cluster Nazionale, Smart Communities Tech Federico Pizzarotti , Sindaco di Parma

, Sindaco di Parma Remo Ricci , AD, JMA

, AD, JMA Alessandra Todde , Sottosegretario, Ministero dello Sviluppo Economico

, Sottosegretario, Ministero dello Sviluppo Economico Luca Tomassini , AD, Vetrya

, AD, Vetrya Giovanni Valotti, Presidente Utilitalia, Presidente A2A

L’appuntamento è promosso da CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni), Links Foundation, Torino Wireless, Smart Communities Tech e Supercom, in collaborazione con A2A che presenterà alcuni casi di eccellenza in termini di attività e investimenti sul territorio. Per richieste di registrazione: eventi@supercom.it