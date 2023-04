Il modo migliore per effettuare la age verification online è tramite terze parti. Ma come fare concretamente? Quali strumenti utilizzare? L'analisi del garante francese.

Age verification al centro dell’audizione del Garante Privacy Pasquale Stanzione alla Camera, secondo cui il modo migliore per certificare l’età di un utente online è il ricorso a una terza parte (trustee) affidabile. Ma come? Quale strumento concretamente utilizzare per certificare la maggior età di un utente per accedere a contenuti non adatti ad un ragazzino? Il tutto mantenendo l’anonimato dell’utente, che magari non vuole che si conoscano le sue abitudini di navigazione. C’è da dire che il 50% dei genitori è preoccupato del fatto che i figli minorenni possano accedere senza grossi problemi a contenuti pornografici.

Quindi, per verificare l’età di chi accede come fare’ Di certo ci sarebbero dei software di intelligenza artificiale che potrebbero dare una mano per verificare l’età di un navigatore. Il problema è che questi stessi strumenti farebbero ricorso alla profilazione delle abitudini di navigazione, contravvenendo così alle norme privacy. Il ricorso a documenti cartacei anche è problematico , perché non garantisce che chi presenta questi documenti sia la stessa persona. Si potrebbe immaginare un sistema di identificazione basato su SPID per minori, asseverato dai genitori. Ma servirebbe comunque un sistema universale, armonizzato, uguale per tutti i paesi. La Francia sta lavorando ad un numero identificativo di internet per regolare l’accesso ai siti per adulti.

Modello francese: il contesto

Il garante francese CNIL ha fatto un’analisi dei pro e contro dei sistemi esistenti di age verification.

I siti che distribuiscono contenuti non destinati a minori di norma richiedono che i visitatori confermino la maggiore età con un semplice click.

L’efficacia di questo approccio è evidentemente scarsa, e il 44% degli utenti fra 11 e 18 anni in Francia ammette di aver mentito sulla loro età su Internet.

Nel tentativo di affrontare questo problema, l’articolo 227-24 del codice penale francese[2] è stato aggiornato nel 2020 per specificare che il reato di diffusione di un messaggio pornografico che può essere ricevuto da un minore può configurarsi anche quando l’accesso a tale messaggio è subordinato a una dichiarazione che attesti che il destinatario ha compiuto il diciottesimo anno di età.

Tuttavia, la legge tace sui mezzi tecnici che devono essere adottati dagli operatori del sito web per evitare responsabilità. In pratica, il decreto n. 2021-1306 del 7 ottobre 2021 affida all’autorità pubblica francese di regolamentazione per le comunicazioni audiovisive e digitali (ARCOM) il compito di elaborare linee guida che precisino l’affidabilità delle procedure tecniche che i siti web devono mettere in atto per impedire l’accesso da minori. Tuttavia, ARCOM ha avviato un contenzioso contro gli editori di siti pornografici piuttosto che emettere codici di condotta per questi operatori.

Le raccomandazioni della CNIL

È in questo contesto che la CNIL, il 28 luglio 2022, ha pubblicato raccomandazioni che invitano allo sviluppo di soluzioni più efficaci e rispettose della privacy per il controllo dell’età. I punti chiave sono i seguenti:

In primo luogo, la CNIL afferma la sua preferenza per l’uso di dispositivi controllati dall’utente come i controlli parentali. Tuttavia, esiste un limite a questo approccio poiché la legge attribuisce la responsabilità agli editori di siti Web per l’attuazione degli obblighi di verifica dell’età.

Pro e contro dei sistemi esistenti di age verification

In secondo luogo, il CNIL fornisce un utile elenco di “pro” e “contro” che copre le soluzioni di verifica dell’età esistenti, tra cui:

Chiedere i dettagli della carta di credito. Tuttavia, il rischio di phishing associato a questo metodo è molto elevato. Effettuare un’analisi dei tratti del viso per autorizzare l’accesso a persone chiaramente maggiorenni. Questa soluzione è soggetta a errori per le persone di età inferiore ai 18 anni. Esecuzione della verifica offline dei documenti di identità. Potrebbe non essere certo che la persona che utilizza la carta sia il legittimo proprietario. Utilizzo di documenti di identità di verifica online. Alcuni sistemi verificano l’identità dell’individuo confrontando la fotografia presente sul documento di identità fornito con un test di “live detection”, ovvero l’acquisizione di una fotografia o di un video realizzato dall’utente al momento della richiesta di verifica dell’età. Affidarsi agli strumenti offerti dallo Stato per verificare identità ed età. La Francia sta istituendo un sistema di identità digitale per consentire ai cittadini un rapido accesso ai servizi amministrativi, mediante un identificatore di connessione (France connect). Tuttavia, la CNIL ritiene che gli operatori privati non dovrebbero utilizzare questo sistema. Utilizzo di sistemi di verifica dell’età per inferenza. Come importare la cronologia di navigazione in Internet dell’individuo o analizzare la sua “maturità” tramite un questionario.

CNIL punta sull’uso di terze parti indipendenti

