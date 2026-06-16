Age verification per i siti porno, la Corte Ue dà ragione all’Agcom

Gli Stati membri possono esigere la verifica dell’età degli utenti di siti pornografici e precisa a quali condizioni gli Stati membri possono imporre un obbligo di verifica dell’età degli utenti di siti pornografici.

Gli Stati membri possono esigere la verifica dell’età degli utenti di siti pornografici. I prestatori di servizi della società dell’informazione sono responsabili dei contenuti e delle informazioni che controllano. In risposta ad alcune questioni formulate dal Consiglio di Stato francese (Conseil d’État), la Corte di Giustizia Ue, da un lato, precisa a quali condizioni gli Stati membri possono imporre un obbligo di verifica dell’età degli utenti di siti pornografici.

Di fatto, in sostanza la Corte di Giustizia Ue dà ragione alla nostra Agcom, capofila in Europa nel progetto pilota per l’istituzione di un sistema obbligatorio di age verification online.

La Corte conferma che, nel sistema della direttiva sul commercio elettronico, obblighi e divieti di questo tipo rientrano in linea di principio nella competenza esclusiva dello Stato membro di stabilimento dei prestatori dei servizi in questione.

Tuttavia, gli altri Stati membri possono imporre obblighi e divieti analoghi ai prestatori che non sono stabiliti sul loro territorio nel rispetto delle condizioni enunciate da tale direttiva, in particolare quando ciò si riveli necessario per motivi di ordine pubblico, sicurezza o incolumità pubblica.

La Corte, dall’altro lato, rileva che l’operatore di un servizio della società dell’informazione non può essere esonerato dalle proprie responsabilità per le informazioni memorizzate e diffuse che esso controlla. Ciò avviene quando esso determina, mediante un algoritmo, a quali condizioni, in che modo e con quale ordine di priorità tali informazioni sono diffuse o meno.

In Francia, gli editori di siti pornografici sono tenuti a predisporre dispositivi tecnici di verifica dell’età per impedire l’accesso dei minori a tali siti.

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