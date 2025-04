Age verification obbligatoria: ecco per chi

La nostra newsletter in 3 notizie.

Age verification obbligatoria: Agcom impone la verifica dell’età per accedere a contenuti per adulti, gioco d’azzardo e altri siti sensibili. Le piattaforme dovranno adottare sistemi di controllo efficaci e rispettosi della privacy, con sanzioni fino a 250mila euro per chi non si adegua.

Agenda delle Città. ANCI presenta 685 progetti per un valore di 10 miliardi di euro, con focus su rigenerazione urbana, infrastrutture green e coesione territoriale.

AI inventa sentenze a Firenze: ha fatto scalpore l’allucinazione di ChatGPT che ha fabbricato sentenze false citate in Tribunale durante una causa, ma il giudice non ha sanzionato l’avvocato.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz