Apple ha introdotto la verifica obbligatoria dell’età a livello di sistema operativo per gli utenti iPhone nel Regno Unito. Spinta dall’Online Safety Act del Regno Unito, questa misura richiede agli adulti di verificare la propria età. La misura è disegnata per evitare che i minori accedano a contenuti per adulti. Gli utenti devono scansionare un passaporto, una patente di guida o fornire i dati di una carta di credito. Gli utenti non verificati sono soggetti a restrizioni predefinite come contenuti sfocati, filtri web e blocco delle app.

I problemi principali: Aggiornamento iOS

L’aggiornamento a iOS 26.4 attiva automaticamente le richieste di verifica dell’età. Se non si effettua la verifica, il dispositivo funziona di fatto in uno stato bloccato e a misura di bambino. Lo scriveva già la BBC a marzo.

Tipi di documento d’identità accettati

Per la verifica, è possibile scansionare un documento d’identità o aggiungere una carta di credito idonea al proprio account Apple. Le carte di debito e le carte regalo non sono accettate per questa verifica.

Il dibattito sulla privacy

Esperti di sicurezza informatica e privacy (come l’esperto digitale Paul Walsh) sostengono che l’obbligo imposto dal Regno Unito impone di fatto controlli indiscriminati sull’identità e sui dati biometrici degli adulti. Walsh e altri critici sottolineano che ciò crea delle trappole centralizzate per i dati personali, compromettendo la privacy e l’anonimato degli utenti con il pretesto della sicurezza dei minori.

Apple sta bloccando gli iPhone in Uk finché non dimostri di avere 18 anni

Apple, scrive Paul Walsh su Linkedin, sta praticamente bloccando gli iPhone di tutti gli utenti nel Regno Unito finché non dimostrano di avere più di 18 anni, e in realtà non c’è motivo per questo, dato che un genitore può già bloccare il telefono del proprio figlio in pochi minuti.

E’ vero che l’obiettivo è in linea con i desiderata del Governo Uk, che vuole introdurre sistemi di age verification in difesa dei più giovani.

Saltando il controllo dell’età di Apple, il telefono funziona a malapena

I siti web per adulti smettono di caricarsi nel browser.

Le app con classificazione 18+ non si aprono.

Canzoni e programmi espliciti su Apple Music e Apple TV vengono bloccati.

Il telefono sfoca le foto in Messaggi, AirDrop e FaceTime che ritiene mostrino troppa pelle.

Ti assilla per la verifica finché non cedi.

Un telefono acquistato da un adulto funziona di default come un telefono acquistato per un bambino

Quindi un telefono molto costoso, acquistato da un adulto, funziona di default come un telefono per bambini bloccato, finché non fornisce ad Apple una carta di credito o una patente di guida.

Apple blocca l’intero dispositivo.

Può limitare qualsiasi app, qualsiasi sito, qualsiasi cosa voglia o qualsiasi cosa un governo le imponga di limitare.

Ma il blocco è disponibile nelle impostazioni

Questo specifico blocco di app, siti web, canzoni, film e giochi è disponibile nelle Impostazioni. Chiunque può bloccare ogni singolo tipo di app sul proprio telefono. È persino possibile specificare giorni e orari in cui una persona può o non può utilizzare determinate app. Apple non ha bisogno di farlo di default, dato che i genitori possono farlo già ora. Possono bloccare le app in base alla classificazione per età, in modo che un tredicenne possa utilizzare solo app adatte alla sua età. Possono disattivare qualsiasi singola app specificandone il nome, bloccare i siti web per adulti e impostare la disattivazione automatica delle app durante la notte o durante l’orario scolastico.

Impostando un codice di accesso che il bambino non conosce, non sarà possibile rimuoverlo, e nemmeno una VPN potrà aggirarlo perché queste impostazioni fanno parte del sistema operativo. Gli stessi filtri e blocchi che Apple impone a tutti sono quelli che si possono controllare nelle Impostazioni.

Genitori possono proteggere i figli direttamente dalle impostazioni

Un genitore può proteggere il proprio figlio direttamente sul suo telefono, senza rendere inutilizzabili i telefoni di tutti gli altri. Guardate le schermate qui sotto. Nessuno dei gruppi per la tutela dei minori o dei lobbisti sembra a conoscenza dell’esistenza di questi controlli parentali nativi. Eppure, un’opzione permette ad esempio a un genitore di limitare l’accesso dei propri figli a contenuti ritenuti inappropriati. L’altra limita l’accesso a tutti gli adulti del paese finché non si identificano ad Apple.

Questa funzionalità è stata creata anni fa e non costa nulla ai genitori attivarla

Per Paul Wlash la verifica dell’età imposta da Apple serva a collegare un’identità reale al telefono di ogni adulto, che è esattamente ciò che i governi che promuovono questi controlli dell’età volevano fin dall’inizio.

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