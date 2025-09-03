Agcom, via libera a Poste su Tim

Oggi in primo piano le telecomunicazioni,

con il via libera alla salita di Poste in Tim da parte dell’Agcom. Ora manca soltanto l’ultimo passaggio, vale a dire il disco verde dell’Antitrust.

Mentre per la scuola, arrivano le linee guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito con il percorso che porterà all’introduzione dell’AI negli istituti scolastici italiani.

Abbiamo raccolto i commenti di Cristina Costarelli (ANP Lazio): “Progetti per ogni Istituto”; e di Emanuele Cacciatore (Engineering): “Formazione chiave per innovare”.

Infine, l’Europa ha paura di Trump. L’Ue sospende all’ultimo minuto la sanzione antitrust contro Google. Ma il gigante tecnologico vince anche negli Usa: una sentenza federale impedisce la vendita di Android e Chrome evitando lo spezzatino.

