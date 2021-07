Agcom, trasformazione digitale tumultuosa

La giornata in pillole. Relazione annuale dell’Agcom, la prima per la nuova consiliatura presieduta da Giacomo Lasorella alle prese con una trasformazione digitale “tumultuosa”. Serie A in streaming primo banco di prova.

Il Gruppo GEDI all’attacco del Garante Privacy? Cosa c’è dietro all’articolo de L’Espresso? Dal quadro che ne scaturisce, emerge un articolo orientato al ludibrio, senza una sola osservazione di merito su scelte e comportamenti regolatori dell’autorità.

Infine, Superbonus 110%, ecco le semplificazioni. Il ministro Renato Brunetta: “Basterà solo la comunicazione inizio lavori”.

Agcom, Serie A in streaming? Autorità vigile pronta a intervenire

di Paolo Anastasio

Prima relazione annuale per la nuova consiliatura dell’Autorità presieduta da Giacomo Lasorella. Serie A in streaming banco di prova.Leggi l’articolo

Gruppo GEDI all’attacco del Garante Privacy? Cosa c’è dietro l’articolo?

di Raffaele Barberio

Ci ha colpito molto l’uscita di ieri mattina de L’Espresso, che con un articolo di Carlo Tecce, attacca frontalmente il Garante.Leggi l’articolo

Superbonus 110%, Brunetta: “Basterà solo la comunicazione inizio lavori”

di Flavio Fabbri

Decisivo passo in avanti per il Dl Semplificazioni, con l’approvazione da parte della Camera. Brunetta: “Sbloccato il Superbonus 110%”. Leggi l’articolo

Tim-DAZN, in arrivo i rimedi all’accordo per la Serie A?

di Paolo Anastasio

Tim e DAZN starebbero per annunciare all’Antitrust i rimedi per modificare in ottica pro concorrenziale i termini dell’accordo sulla Serie A.Leggi l’articolo

Ddl concorrenza, le infrastrutture sul tavolo del Consiglio dei ministri

di Flavio Fabbri

Settimana decisiva per il disegno di legge sulla concorrenza nel nostro Paese, focus sulle infrastrutture per la mobilità elettrica.Leggi l’articolo

PNRR, Governo non è contro transizione ecologica. ‘Ma va accompagnata’

di Paolo Anastasio

Il tema della sostenibilità al centro dell’evento Ponza D’Autore. Suigo (Inwit): ‘Lo sviluppo del 5G fondamentale’.Leggi l’articolo

Nuove misure per la cybersecurity USA da 500 milioni di dollari l’anno

di Flavio Fabbri

Nuovo pacchetto di misure per sostenere e supportare una cyber sicurezza dell’amministrazione centrale e locale negli Usa.Leggi l’articolo

Andrea Duilio è il nuovo ad di Sky Italia. Entra in carica il 6 settembre

di Redazione Key4biz

Andrea Duilio assumerà l’incarico a partire dal 6 settembre 2021, riportando a Stephen van Rooyen, CEO UK & Europe di Sky.Leggi l’articolo

Vodafone Italia, Gianluca Pasquali nuovo Direttore Consumer

di Redazione Key4biz

Dal 1 settembre 2021 Gianluca Pasquali assume il ruolo di Direttore Business Unit Consumer di Vodafone Italia, a riporto dell’ad Aldo Bisio.Leggi l’articolo

Activision Blizzard citata in giudizio per discriminazioni di genere

di Costanza Matteuzzi, avvocato

Il California Department of Fair Employment and Housing cita in giudizio la Activision Blizzard per casi di sexual harassment.Leggi l’articolo

