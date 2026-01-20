Le linee in rame si sono ridotte di circa 150mila unità su base trimestrale di 640mila su base annua, mentre rispetto a settembre 2021 sono diminuite di poco più di 3,4 milioni di accessi. Lo rileva l’Osservatorio sulle Comunicazioni dell'Agcom, aggiornato ai primi 9 mesi dell’anno 2025.

A settembre 2025 nella rete fissa gli accessi complessivi su base trimestrale non mostrano variazioni di rilievo e si attestano ai 20,49 milioni di linee.

Pur se in flessione su base annua (-778 mila linee), gli accessi FTTC rappresentano il 41,6% della base clienti complessiva. Gli accessi FTTH crescono su base trimestrale di oltre 240 mila unità e di 1,22 milioni su base annua mentre, rispetto a giugno 2021, l’incremento è di poco superiore ai 4,2 milioni di linee; a settembre 2025, esse rappresentano il 32,9% degli accessi complessivi. In crescita risultano anche le linee Fixed Wireless Access, di circa 264 mila unità su base annua, per un ammontare totale stimato a settembre 2025 di 2,56 milioni di accessi.

Le linee broadband e ultrabroadband complessive sono stimate in circa 19,26 milioni di unità, pressoché stabili rispetto al trimestre precedente. Analizzando nel dettaglio la loro composizione, emerge che le linee DSL risultano in riduzione sia su base annua, di circa 822 mila unità, sia su base trimestrale (-73 mila unità). Per ciò che riguarda le linee offerte tramite altre tecnologie, si registra una crescita sia su base annua, di 662 mila unità, sia su base trimestrale, di 95 mila unità, per un volume pari a circa 18,1 milioni di linee a settembre 2025.

Le dinamiche illustrate indicano un ulteriore aumento delle prestazioni in termini di velocità di connessione commercializzata rispetto ai periodi precedenti: il peso delle linee con velocità pari o superiori ai 100 Mbit/s è salito, tra settembre 2021 e settembre 2025, dal 59,2% all’81,8%. Da evidenziare la crescita del peso delle linee commercializzate con capacità trasmissiva ≥1GB/s, passato dallì11,5% al 32,4% sempre nello stesso periodo di riferimento.

Continua la crescita del consumo di dati: in termini di volume complessivo, il traffico medio giornaliero nel corso del primo semestre del 2025 ha segnato un’ulteriore crescita del 7,8% rispetto ai primi nove mesi del 2024, mentre rispetto al corrispondente valore del 2021 la crescita è stata del 49,0%. Ciò si riflette sul traffico giornaliero per linea broadband; i dati unitari di consumo nei primi nove mesi del 2025, infatti, sono aumentati del 44,4% rispetto al 2021, passando da 6,81 a 9,83 GB per linea in media al giorno.

Per ciò che riguarda gli accessi broadband e ultrabroadband, a fine settembre 2025, TIM si conferma il maggiore operatore con il 33,0% degli accessi, seguito da Fastweb+Vodafone con il 29,8% e da Wind Tre con il 14,6%; seguono Sky Italia (4,3%), Eolo (3,6%), Tiscali (2,8%) e Iliad (2,4%). Tra i principali player presenti sul mercato, Iliad è quello che ha mostrato, su base annua, il maggiore dinamismo guadagnando 0,7 punti percentuali. In crescita (+1,9 punti percentuali) anche gli operatori di minori dimensioni, che si valuta rappresentino circa il 9,4% del mercato delle linee broadband e ultrabroadband.

Relativamente al segmento delle linee in fibra (FTTH), complessivamente in crescita del 22,0% rispetto a settembre 2024, l’operatore Fastweb+Vodafone detiene il primo posto con il 29,9% degli accessi, seguito da TIM (27,0%), Wind Tre (16,1%), Iliad (6,7%), Sky Italia (5,9%), Enel Energia (2,7%) e Tiscali (2,2%).

Nella rete mobile, a fine settembre 2025, le sim attive (Human e M2M) sono stimate in poco più di 110 milioni: su base trimestrale, le sim M2M crescono di 551 mila unità, mentre quelle Human (cioè, “solo voce”, “voce+dati” e “solo dati” che prevedono iterazione umana) si riducono di 81 mila unità.

Le sim Human sono rappresentate per l’85,4% da utenze residenziali, mentre, con riferimento alla tipologia di contratto, poco più del 91% dei casi ricade nella categoria di sim “prepagata”.

Relativamente alle sim complessive, Fastweb+Vodafone è l’operatore leader di mercato con il 29,9%, seguito da TIM (25,9%), Wind Tre (24,1%), Iliad (11,2%), PostePay (4,0%), Coop Voce (2,1%) e Lyca Mobile (0,9%).

Considerando il solo segmento delle sim “human”, Fastweb+Vodafone è il principale operatore con il 25,4%, seguito da Wind Tre (23,7%), da Tim (22,9%) e Iliad che, con una crescita di 0,9 punti percentuali su base annua, raggiunge il 15,6%; con quote inferiori seguono PostePay (5,5%), Coop Voce (2,9%) e Lyca Mobile (1,3%).

Sono valutabili in circa 61,3 milioni le sim “human” che hanno prodotto traffico dati nel corso dei primi nove mesi del 2025. Il traffico dati giornaliero per sim “human” continua la sua crescita; su base annua del 14,5% e di oltre di poco meno del 113% rispetto al 2021. Corrispondentemente, il consumo medio unitario giornaliero è stimabile in circa 0,98 GB.

Key data – Comunicazioni elettroniche

Variazione % cfr slide set-21 set-22 set -23 set -24 set -25 ’25/’24 ’25/’21 Rete fissa Linee complessive (mln) 1.1 20,12 20,30 20,18 20,47 20,49 0,1 1,9 – di cui BB/UBB (mln) 1.2 18,74 18,98 18,98 19,42 19,26 -0,8 -2,8 Rete mobile SIM complessive (mln) 1.8 105,8 107,1 108,5 108,6 110,5 1,8 4,5 – di cui “human” (mln) 1.8 77,9 78,5 78,9 78,2 79,3 1,4 1,7 Traffico dati (medio giornaliero) – per linea broadband (GB) 1.6 6,8 7,3 8,1 9,1 9,8 7,6 44,4 – per sim “human” (GB) 1.12 0,46 0,63 0,77 0,86 0,98 14,5 112,8

Fonte: elaborazioni e stime Agcom su dati aziendali

