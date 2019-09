Agcom, proroga di 60 giorni per il Collegio

Gli attuali vertici dell’Agcom rimarranno in carica per altri 60 giorni: lo prevede un articolo di un decreto legge all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri di oggi. Il decreto dispone anche il trasferimento al Ministero per i Beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero dell’Agricoltura in materia di turismo e l’attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese, esercitate dal Mise.

Quanto alla proroga del Collegio dell’Agcom in scadenza, preannunciata la settimana scorsa, viene stabilito che “il presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, nominati con decreti del Presidente della Repubblica in data 11 luglio 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque per non oltre ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

In Consiglio dei Ministri anche il decreto legge in materia di cybersicurezza, con misure in materia di “perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” che riguarda anche alcuni punti del decreto di riforma del “golden power”, sui poteri speciali del governo in tema di sicurezza per quanto riguarda settori strategici come le reti di comunicazioni, approvato a luglio ma scaduto il 9 settembre.