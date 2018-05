Agcom e Corecom, il 14 maggio presentazione del progetto ‘Raccontare per ricostruire’

Quattro Corecom, un unico obiettivo: “Raccontare per ricostruire”. L’edizione 2018 del progetto “Tv di comunità”, realizzato per dare voce in chiave positiva ai territori colpiti dal sisma nel 2016 – Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo – sarà presentato a Roma lunedì 14 maggio 2018, alle ore 11.30, presso l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni.

All’evento prenderanno parte il Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Angelo Marcello Cardani, i Commissari Mario Morcellini e Francesco Posteraro e i presidenti dei Corecom che hanno aderito all’iniziativa promossa dal Corecom Umbria lo scorso anno a Norcia.

Raccontare per Ricostruire

presentazione del progetto tv di comunità 2018

Roma – Agcom- 14 maggio 2018 ore 11.30

Programma:

Saluti Istituzionali

Angelo Marcello Cardani

Presidente Agcom

Relazioni

Francesco Posteraro

Commissario Agcom

Marco Mazzoni

Presidente Corecom Umbria

Michele Petrucci

Presidente Corecom Lazio

Cesare Carnaroli

Presidente Corecom Marche

Filippo Lucci

Presidente Coordinamento Nazionale dei Corecom

Conclusioni

Mario Morcellini

Commissario Agcom

Modera

Maria Mazzoli

Componente Corecom Umbria

Il progetto, attraverso la narrazione di notizie positive relative a temi di economia, cultura, turismo e legami sociali, intende offrire un reale supporto alla valorizzazione e alla promozione dei territori di tutta l’Italia centrale colpite dal sisma, grazie al coinvolgimento delle emittenti televisive e radiofoniche locali.