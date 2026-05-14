Nel mese di dicembre 2025, il numero totale degli accessi alla rete fissa è rimasto sostanzialmente invariato sia rispetto al trimestre precedente, sia all'anno precedente, attestandosi a 20,53 milioni di linee.

Nel mese di dicembre 2025, il numero totale degli accessi alla rete fissa è rimasto sostanzialmente invariato sia rispetto al trimestre precedente, sia all’anno precedente, attestandosi a 20,53 milioni di linee. È quanto emerge dal rapporto relativo all’intero 2025 dell’Osservatorio sulle comunicazioni dell’Agcom, nel dettaglio sulle comunicazioni elettroniche.

FTTC rappresenta ancora il 40% degli accessi, ma cresce l’FTTH

Secondo l’analisi dell’authority, le linee in rame si sono ridotte di circa 150 mila unità su base trimestrale e di poco meno di 620 mila su base annua, mentre rispetto a dicembre 2021 sono diminuite di poco più di 3,2 milioni di accessi. Inoltre, pur se in flessione su base annua (-814 mila linee), gli accessi Fttc (fibra misto rame) rappresentano il 40,5% della base clienti complessiva. Continua la crescita degli accessi Ftth (fibra pura, diretta alle abitazioni), su base trimestrale di poco più di 266 mila unità e di 1,15 milioni su base annua, mentre rispetto a dicembre 2021, l’incremento è di poco inferiore ai 4,26 milioni di linee; a dicembre 2025, queste rappresentavano il 34,1% degli accessi complessivi. In crescita risultano anche le linee Fixed Wireless Access (Fwa), di circa 313 mila unità su base annua, per un ammontare totale stimato a dicembre 2025 di 2,68 milioni di accessi.

Le linee a banda larga e ultralarga complessive sono stimate in circa 19,38 milioni di unità, in crescita di 121 mila unità rispetto al trimestre precedente. Analizzando nel dettaglio la loro composizione, emerge che le linee Dsl risultano in riduzione sia su base annua, di circa 324 mila unità, sia su base trimestrale (-76 mila unità).

Le dinamiche illustrate indicano un ulteriore aumento delle prestazioni in termini di velocità di connessione commercializzata rispetto ai periodi precedenti: il peso delle linee con velocità pari o superiori ai 100 Mbit/s è salito, tra dicembre 2021 e dicembre 2025, dal 61,7% all’83,9%. Si evidenzia la crescita del peso delle linee commercializzate con capacità trasmissiva ≥1GB/s, passato dal 12,6% al 35,9% sempre nello stesso periodo di riferimento.

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