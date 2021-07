In primo piano i nuovi dati dell’Osservatorio sulle comunicazioni dell’Agcom. A marzo, nel primo mese di lockdown, sono state attivate 2,1 milione di linee FTTH (Fiber to the home), che aumentano del 54,8% rispetto a marzo 2020. Rame, FTTC, FTTH e FWA, ecco la “classifica” in base alla percentuale di penetrazione e dei clienti (circa 20 milioni) della rete fissa in Italia.

Continua il nostro racconto del webinar FAPAV/Ipsos sui nuovi dati relativi alla pirateria audiovisiva ad un anno dal primo lockdown, con gli effetti sul settore audiovisivo e le strategie per la ripartenza.

Infine Cloud nazionale. Oggi è intervenuto sul tema Alessio Butti, deputato e responsabile Tlc di Fratelli d’Italia: ‘Quale sarà, nel suo complesso, la politica industriale del governo sul tema del cloud nazionale?’

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it

Agcom: “Attivazioni FTTH + 54,8% in 1 anno. TIM perde 2,2% in rete fissa”

di Luigi Garofalo

Rame, FTTC, FTTH e FWA, ecco la “classifica” in base alla percentuale di penetrazione e dei clienti (circa 20 milioni) della rete fissa in Italia…Leggi l’articolo

I nuovi dati FAPAV/Ipsos sulla pirateria audiovisiva in Italia

di Flavio Fabbri

FAPAV/Ipsos: pirateria audiovisiva a livelli pre-Covid, ma aumenta quella sugli eventi sportivi live. Cresce il pubblico delle IPTV illegali…Leggi l’articolo

Cloud nazionale, Butti (FdI) ‘Cosa intende fare il Governo per i nostri dati?’

di Paolo Anastasio

L’intervento di Alessio Butti (FdI): ‘Quale sarà, nel suo complesso, la politica industriale del governo sul tema del cloud nazionale?’…Leggi l’articolo

Il ministro Colao in visita al Global cloud data center campus di Aruba

di Flavio Fabbri

Data center alimentati da energia pulita ottenuta da idroelettrico, fotovoltaico e geotermico, con elevati livelli di cybersecurity…Leggi l’articolo

Editoria: Google sanzionata dall’Antitrust francese per 500 milioni di euro

di Flavio Fabbri

Copyright: in Francia gli editori dei giornali e le agenzie di stampa hanno puntato i piedi e l’Antitrust ha multato Google…Leggi l’articolo

Gli apprendisti stregoni del voto elettronico. Quale futuro per la democrazia

di Enrico Nardelli

In Europa, con l’unica eccezione dell’Estonia, il voto elettronico è generalmente evitato. Perché lo dovremmo adottare?Leggi l’articolo

5G, allarme GSMA ‘Servono 2 Ghz di spettro in più per le città e i Verticals’

di Paolo Anastasio

Secondo la GSMA nel periodo fra il 2025 e il 2030 ci sarà bisogno del rilascio di 2 Ghz di spettro aggiuntivo per il 5G…Leggi l’articolo

Transizione digitale e Covid-19: ecco le città mondiali più innovative

di Flavio Fabbri

Innovation Cities Index 2021: è Tokyo la città più hig-tech, sostenibile, dall’economia più dinamica e più performante contro il Covid-19…Leggi l’articolo

Dpo, la formazione si fa ibrida: in presenza e online?

di Redazione

Domani alle 15:30 intervista in live streaming a Matteo Colombo, AD – Labor Project e presidente di Asso DPO….Leggi l’articolo

“Media & intrattenimento, industria in ripresa (+6,5% nel 2021)

di Piermario Boccellato

L’industria a livello globale ha ripreso il suo slancio e si trova sulla buona strada per crescere del +6,7% nel 2022…Leggi l’articolo

ALTRE NEWS

Key4biz Video

Pirateria audiovisiva, N. Pagnoncelli (Ipsos): “Danno di 591 milioni al settore, ma in 1 anno 30% di abbonamenti a piattaforme ufficiali”

Guarda il video

Key4biz Video

Colonnello Gian Luca Berruti (GdF): “Contrastiamo la pirateria online con modalità innovative”

Guarda il video