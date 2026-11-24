AIIP (Associazione Italiana Internet Provider) vede confermate dalla segnalazione AGCM AS2202, pubblicata il 23 novembre 2026, le criticità concorrenziali che denuncia da anni nell’applicazione del Canone Unico Patrimoniale alle comunicazioni elettroniche, aggravate dall’ambiguità delle modifiche surrettiziamente introdotte nella Legge di Bilancio 2021.

Corte di Cassazione

A seguito anche della sentenza della Corte di Cassazione n. 11479/2026, molti Enti e concessionari della riscossione richiedono il pagamento del CUP, a ristoro dell’occupazione del suolo pubblico, non solo agli operatori che installano infrastrutture, ma a ogni singolo operatore, anche virtuale o semplice rivenditore, i cui flussi di dati transitino fisicamente su infrastrutture di terzi, a prescindere da qualsiasi controllo o diritto sulle stesse, determinando una duplicazione del canone sulla medesima occupazione di suolo pubblico, anche se non ha il diritto o la possibilità di intervenire su tali infrastrutture, nemmeno per riparare un guasto.

Peritore: “Il problema è l’onere fisso non parametrato ai clienti”

“Il problema non è tanto l’importo base del CUP”, dice Giuliano Peritore, Presidente AIIP “che ammonta a pochi euro/anno/utente ma la previsione di un onere fisso, non parametrato al numero di clienti o al volume dell’attività – per comune – che ormai ha raggiunto quasi i mille euro. Basti pensare ad un operatore che serve solo un paio di clienti in un piccolo comune per comprendere come tale tassazione sia di fatto ingestibile e superiore ai ricavi, gravando in misura maggiore su soggetti con ridotte basi clienti”.

AIIP ha denunciato effetti anticoncorrenziali del CUP

AIIP ha portato la questione del CUP in tutte le sedi istituzionali italiane e presso la Commissione europea, denunciandone gli effetti anticoncorrenziali: da un lato si allocano risorse pubbliche per la realizzazione di reti in fibra ottica, dall’altro si crea una insormontabile barriera tariffaria agli operatori, che impedisce di utilizzarle in un mercato concorrenziale, rendendo più oneroso l’ingresso o l’espansione di operatori di minori dimensioni, specialmente nei comuni più remoti dove spesso sono i piccoli operatori a fare la differenza. Una situazione che mette in difficoltà anche operatori che operano a livello nazionale ma con bassa densità di utenti per comune, che rischiano di uscire dal mercato o di abbandonare interi territori, con conseguenze per l’occupazione, i prezzi e la libertà di scelta degli utenti. Da un lato si spinge per lo sviluppo del digitale italiano, dall’altro si azzoppano le PMI italiane.

Zorzoni: “CUP barriera all’ingresso per legge”

“Siamo al capolavoro italiano: lo Stato finanzia reti in fibra ottica e poi pretende quasi mille euro all’anno da una PMI che vuole utilizzarle per servire pochi clienti. Non è politica industriale: è una barriera all’ingresso scritta nella legge”, dice Giovanni Zorzoni, vicepresidente di AIIP “Alcuni associati devono difendersi in centinaia di contenziosi invece di investire in fibra, assumere tecnici e portare 1 v. art 1, co. 848, LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178, frutto di un emendamento nel corso dell’esame alla Camera, che ha avuto l’effetto di cambiare all’ultimo la disciplina del CUP per TLC. Il CUP era stato previsto nella precedente Legge di Bilancio 2020, ma era stato previsto un termine di un anno prima che entrasse a regime, per consentire a Enti e interessati di prepararvisi per tempo. La modifica operata dalla L. n. 178/2020 è quindi intervenuta il giorno precedente allo spirare di tale termine. Il canone viene richiesto più volte sulla medesima infrastruttura, come se ogni servizio occupasse nuovamente il suolo. Il Parlamento intervenga subito, anche per gli anni passati: non possiamo buttare via trent’anni di liberalizzazione per un minimo fisso che premia soltanto chi è già grande”.

La segnalazione dell’Antitrust

Con la segnalazione AS2202, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato mette nero su bianco le criticità denunciate da AIIP: il CUP, nella sua attuale formulazione e applicazione, può duplicare i prelievi sulla stessa occupazione e imporre alle PMI un costo fisso sproporzionato, innalzando le barriere all’ingresso e favorendo la concentrazione del mercato, a danno dei prezzi e della possibilità di scelta degli utenti finali. La segnalazione dell’AGCM, trasmessa ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri dopo l’esposto AIIP del 13 luglio, invita a correggere la disciplina: basta duplicazioni per la stessa occupazione e minimi fissi sproporzionati. Fra le soluzioni indica espressamente l’esclusione dal CUP degli operatori che utilizzano infrastrutture altrui in via mediata. AIIP continuerà a battersi perché questa segnalazione diventi una norma chiara, proporzionata e applicabile anche al passato, a tutela della concorrenza e degli investimenti delle PMI.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz