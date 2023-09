L’obiettivo è individuare partner territoriali con cui realizzare, in ognuno dei territori candidati, un’edizione di After Futuri Digitali nel periodo febbraio/novembre 2024, per un massimo di 4 edizioni.

Al via una ricognizione per la Co-progettazione di After Futuri Digitali. Il Coordinamento dell’Agenda Digitale invita gli Enti Locali del territorio regionale a segnalare la loro volontà di organizzare congiuntamente con Regione Emilia-Romagna iniziative volte alla realizzazione di After Futuri Digitali.

After Futuri Digitali è il Festival che Regione Emilia-Romagna organizza, in collaborazione con Lepida, per far conoscere in modo diretto, concreto e coinvolgente cosa sta cambiando nelle nostre vite e nelle nostre città con l’avvento delle tecnologie digitali.

Dal 2022 il Festival si svolge in modalità itinerante, e l’ultima edizione ha visto coinvolti il Comune di Modena, l’Unione della Romagna Faentina, il Comune di Castenaso, l’Unione Bassa Romagna e il Comune di Bologna.

È ora aperta la nuova manifestazione di interesse al fine di individuare partner territoriali con cui realizzare, in ognuno dei territori candidati, un’edizione di After Futuri Digitali nel periodo febbraio/novembre 2024, per un massimo di 4 edizioni.

I soggetti interessati possono segnalare la propria disponibilità entro le ore 13:00 del 30 settembre 2023, mandando una email all’indirizzo agendadigitale@regione.emilia-romagna.it, contenente gli elementi presenti nella pagina dell’avviso https://regioneer.it/ qg820u7y.

I territori selezionati verranno comunicati sul sito dell’Agenda Digitale entro la fine di ottobre 2023.