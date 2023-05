AftER Festival 2023 è partito da Castenaso con una serie di eventi dedicati al digitale per le politiche inclusive. Una delle caratteristiche più rilevanti della nuova veste di AftER, quella itinerante, è che dà modo agli enti, anche i più piccoli, di fare emergere la loro lettura del digitale, la dimensione in cui l’Amministrazione lo considera maggiormente utile allo sviluppo locale; per Castenaso è stata senza dubbio la dimensione dell’inclusione.

Due gli eventi da segnalare in cui Lepida ha contribuito attivamente: il primo, “Emozioni Digitali. Cosa ci blocca e cosa ci motiva nell’approccio al digitale?” evento conclusivo del percorso “Anziani Smart” organizzato dal Comune di Castenaso.

In occasione del Festival è stata sperimentata con successo una nuova modalità, dedicata ai “grandi adulti”, volta a creare un approccio emotivo più sereno per affrontare i cambiamenti legati al digitale.

Il laboratorio è un momento sia propedeutico che finale dei percorsi di facilitazione digitale che Lepida mette a disposizione dei soci, per creare uno spazio di condivisione delle emozioni che permetta alle persone più in difficoltà di “alleggerirsi”, rendendole più recettive ad utilizzare le nuove tecnologie per migliorare la propria quotidianità.

“Abitare sicuro”, altro evento che ha come filo conduttore l’inclusione dei cittadini fragili, ha permesso di approfondire il tema dell’utilizzo delle nuove tecnologie per garantire maggiore sicurezza e autonomia delle persone anziane presso il loro domicilio.

Tra i contributi, le sperimentazioni coordinate da Lepida nell’ambito dell’IoT per il sociale, nelle quali l’utilizzo di sensoristica ambientale e della rete LoRa permette il monitoraggio del benessere della persona, con l’obiettivo di anticipare eventuali segnali di criticità.