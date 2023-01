Presentato il progetto European Digital Innovation Hub della Regione Emilia-Romagna (ER2Digit), per sostenere con strumenti concreti la digitalizzazione delle piccole e medie imprese e degli enti pubblici. After tornerà in Emilia Romagna il 23 marzo 2023.

Continua, con tappa a Faenza, AftER Futuri Digitali nella sua nuova versione itinerante. A dicembre ADER, con il supporto di Lepida e in collaborazione con l’Unione della Romagna Faentina, ha organizzato una serie di eventi coinvolgendo scuole, Pubblica Amministrazione e imprese, per una giornata di focus sulle dimensioni digitali delle nostre esistenze.

La mattina del 2 diceembre è stata dedicata alla scuola, con un laboratorio di Citizens’ science che ha coinvolto due classi quarte delle secondarie superiori. Al pomeriggio le iniziative sono state tre: la sessione conclusiva della seconda stagione di Women in Tech – questa volta dedicata alla relazione tra donne, turismo e piattaforme digitali – e due eventi dedicati a importanti iniziative europee che hanno scelto la nostra Regione tra i suoi partner di elezione.

Tra queste l’European Digital Innovation Hub della Regione Emilia-Romagna (ER2Digit) che si impegna a sostenere con strumenti concreti la digitalizzazione delle piccole e medie imprese e degli Enti pubblici.

Lepida è tra i partner attivi e offre la possibilità di poter testare direttamente soluzioni concrete sfruttando al meglio i dati e i big data per migliorare l’offerta di servizi pubblici attraverso l’adozione di soluzioni innovative di Intelligenza Artificiale, IoT e l’uso di tecnologie di supercalcolo.

Queste progettualità si svilupperanno presso gli Enti interessati nella forma di Test Before Invest includendo l’accesso alle infrastrutture, alle attrezzature digitali, prevedendo l’organizzazione di sessioni dimostrative ed eventi di sensibilizzazione.

Il progetto verrà presentato agli Enti CNER in future occasioni, anche per arrivare a capire meglio il fabbisogno locale cui rispondere con TBI specifici. Prossimo appuntamento con After il 23 marzo 2023 a Castenaso.