Come ogni anno il Reuters Institute, all’interno del suo Digital News Report, dedica una scheda ad ogni Paese, con elementi di contesto generale e poi i dati sulla reach, sulla fiducia dell’audience nelle principali testate ma anche sulle fonti di informazione, sull’abitudine alle subscription e all’ascolto dei podcast.

La Fiducia

Il report chiede al campione intervistato il livello di fiducia rispetto a un elenco di testate. Tre i livelli: mi fido, non mi fido e una via di mezzo neutra. Non viene presentata come una classifica perché – precisano nel report – solo i brand dell’elenco erano nella survey sottoposta agli intervistati. Quindi non può essere considerata come una lista delle testate di cui ci si fida di più perché non è esaustiva.

In Italia, il brand a cui viene data più fiducia è l’agenzia ANSA (78% trust, 7% don’t trust), al secondo posto Sky TG24 (71% trust, 9% don’t trust) al terzo posto IlSole24Ore (69% trust, 10% don’t trust).

Rispetto allo scorso anno il “podio” resta invariato ma mentre nel 2022 Sky TG24 e IlSole24Ore (erano a pari merito al secondo posto con il 65% della fiducia, quest’anno Sky TG24 stacca la testata economia di due punti, accrescendo il suo livello di fiducia di sei punti percentuali.

La fiducia da parte dell’audience ha una crescita generale rispetto allo scorso anno: era il 73% per ANSA e appunto il 65% per Sky TG24 e IlSole24Ore). Sky TG24 è la prima testata generalista a meritarsi la fiducia dell’audience. Nella classifica, al quarto posto si trova il Corriere della Sera, seguono TgLa7, giornali locali e regionali poi Rainews, Repubblica, Stampa, il Fatto, Mediaset, Porta a Porta, il Giornale, Fanpage e Libero.

La reach

Quello che viene valutato è l’uso delle testate offline e online almeno una volta settimana o più di tre volte a settimana, rappresentando quest’ultimo un uso piuttosto frequente. La reach delle testate online in generale resta stabile per i brand italiani presi in considerazione nel report. In alcuni casi si perdono uno o due punti percentuali ma la classifica resta sostanzialmente invariata. I siti con la reach più ampia sono quelli dei broadcaster tv (TgCom e Sky TG24), la Rai, l’Ansa e i principali quotidiani.

Si scambiano le prime due posizioni: Fanpage passa seconda, Tgcom passa prima.

Per quanto riguarda tv, radio e carta stampata nei primi posti della classifica si registrano cali di 1-2 punti percentuali ma l’ordine resta invariato.

Primo posto alla Rai, 43% reach (Tg1, Tg2, Tg3, Tg regionali), seguono i telegiornali Mediaset, 40% reach (Tg4, Tg5, Studio aperto), poi TgCom a pari merito con Sky TG24 (23% di reach), poi Rainews (19%), tgLa7 (15%), testate locali, radio commerciali e Repubblica tutti a pari merito con il 13%, poi Corriere della Sera al 12%, e seguono: Fuori dal coro, le radio della Rai, Diritto e Rovescio, Piazzapulita, Porta a Porta e il Fatto quotidiano.