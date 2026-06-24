Aeroporti, Barbaro su Fiumicino: “Premiato anche impegno per sostenibilità”

(Adnkronos) – “Il riconoscimento conferito al ‘Leonardo da Vinci’ di Fiumicino come miglior aeroporto europeo, per l’ottavo anno consecutivo, rappresenta un risultato straordinario che conferma l’eccellenza del sistema aeroportuale italiano anche sul fronte della sostenibilità. Questo premio non celebra solo l’efficienza e la qualità dei servizi, ma testimonia l’impegno concreto verso l’innovazione e la riduzione dell’impatto ambientale”. Ad affermarlo è Claudio Barbaro, il sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica.

Come ministero dell’Ambiente, sottolinea, “guardiamo con grande attenzione a queste esperienze virtuose, che dimostrano come infrastrutture complesse possano coniugare crescita, competitività e tutela dell’ambiente. Il percorso intrapreso da Aeroporti di Roma è un esempio a livello nazionale ed europeo, in linea con una visione moderna e responsabile della mobilità”.

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