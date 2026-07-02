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AdnTalks, Renzi: “Nell’anno del centenario della Fiorentina spero nello scudetto e nel centrosinistra al governo”

AdnTalks, Renzi: “Nell’anno del centenario della Fiorentina spero nello scudetto e nel centrosinistra al governo”

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AdnTalks, Renzi: “Nell’anno del centenario della Fiorentina spero nello scudetto e nel centrosinistra al governo” Adnkronos

(Adnkronos) – “Tutte le estati spero sempre nello scudetto ma non l’ho mai visto. Nell’anno del centenario la Fiorentina dovrebbe togliersi qualche soddisfazione in più rispetto all’ultimo anno devastante. Ero molto legato a Rocco Commisso, oggi auguro tutto il bene a Paratici. Sono un tifoso della Fiorentina e credo nella passione e nella bellezza del calcio. Soffro a non vedere l’Italia ai mondiali. Immaginate il 2026-2027 con la Fiorentina che fa un bel campionato, il centrosinistra che torna al governo del Paese e i Democratici che tornano alla Casa Bianca”. Lo ha detto all’Adnkronos Matteo Renzi, leader di Italia viva-Casa riformista, nel corso di AdnTalks, intervistato dal direttore Davide Desario. 

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