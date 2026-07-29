AdnTalks, Guerini: “card Pd contro Meloni su ddl minori? Social esasperano toni”

(Adnkronos) – “Credo che spesso siamo tutti un po’ prigionieri di una comunicazione che sui social esaspera i toni”. Lo dice all’AdnKronos Lorenzo Guerini, presidente del Copasir e deputato del Pd, intervistato dal direttore Davide Desario nel corso di AdnTalks, commentando lo slogan, in una card social rivolto a Giorgia Meloni (‘Con lei anche i vostri figli possono andare in carcere’) postato dai deputati Pd sul ddl minori. “Dobbiamo essere tutti equilibrati. Devo dire però che anche da parte della maggioranza ho visto spesso usare analoghe espressioni”.

—

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz