AdnTalks, Conte: “Disponibili a guardare al futuro senza preclusioni”

(Adnkronos) – Ospite di AdnTalks, intervistato dal direttore dell’Adnkronos Davide Desario, il presidente del Movimento 5 stelle spiega che “si valuterà in un momento successivo” chi entrerà a far parte della coalizione progressista. “Adesso abbiamo riassunto – spiega Giuseppe Conte – e riassumeremo in due incontri che faremo a luglio” nel formato con Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni “il lavoro che è stato fatto, ma siamo assolutamente disponibili a guardare al futuro con apertura, senza preclusioni”.

—

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz