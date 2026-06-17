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AdnTalks, Conte: “Disponibili a guardare al futuro senza preclusioni”

AdnTalks, Conte: “Disponibili a guardare al futuro senza preclusioni”

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AdnTalks, Conte: “Disponibili a guardare al futuro senza preclusioni” Adnkronos

(Adnkronos) – Ospite di AdnTalks, intervistato dal direttore dell’Adnkronos Davide Desario, il presidente del Movimento 5 stelle spiega che “si valuterà in un momento successivo” chi entrerà a far parte della coalizione progressista. “Adesso abbiamo riassunto – spiega Giuseppe Conte – e riassumeremo in due incontri che faremo a luglio” nel formato con Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni “il lavoro che è stato fatto, ma siamo assolutamente disponibili a guardare al futuro con apertura, senza preclusioni”. 

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Redazione Key4biz

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