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Adnkronos Q&A, Natalità, fertilità e maternità: la rete a tutela dei bambini

Adnkronos Q&A, Natalità, fertilità e maternità: la rete a tutela dei bambini

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Adnkronos Q&A, Natalità, fertilità e maternità: la rete a tutela dei bambini Adnkronos

(Adnkronos) – Ogni anno nasce il 4% di bambini in meno rispetto all’anno precedente. Un dato collegabile alla riduzione del numero delle donne in età fertile che si è gradualmente registrato nel nostro Paese e alla crescente infertilità maschile. Come si può intervenire, a livello pediatrico, di organizzazione sanitaria, di produzione e di supporto sociale? Qual è la rete a tutela? Sono queste le domande che hanno animato il confronto nel corso del panel ‘Natalità, fertilità e maternità: la rete a tutela dei bambini’, nell’ambito della sesta edizione dell’evento Demografica, dedicato ai grandi temi del cambiamento demografico del Paese, nel ciclo di incontri Adnkronos Q&A. L’appuntamento a Palazzo dell’Informazione a Roma ha visto riuniti istituzioni, esperti e stakeholder di settore. 

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Redazione Key4biz

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