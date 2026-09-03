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Adnkronos a Cernobbio, nel cuore della 52esima edizione del Forum Ambrosetti

Adnkronos a Cernobbio, nel cuore della 52esima edizione del Forum Ambrosetti

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Adnkronos a Cernobbio, nel cuore della 52esima edizione del Forum Ambrosetti Adnkronos

(Adnkronos) – Dal 4 al 6 settembre Adnkronos seguirà in diretta protagonisti, dibattiti e temi dell’edizione 2026 del Forum Ambrosetti: “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”, con collegamenti live dalle postazione di Villa d’Este e dallo studio di Roma. 

Venerdì e sabato, doppio appuntamento in streaming dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19. 

Domenica, dalle 11 alle 13. 

Ministri, economisti, imprenditori e le voci più importanti italiane e internazionali ai microfoni dei conduttori e degli inviati di Adnkronos per portarvi nel cuore dell’evento 

Un’edizione che si apre in uno scenario internazionale segnato da guerre, nuovi equilibri geopolitici, competizione tecnologica e trasformazione dell’economia globale. Al centro anche il futuro dell’Europa, chiamata a trovare una propria strada tra autonomia strategica, sicurezza e difesa, energia, innovazione e rilancio della crescita, senza dimenticare i rapporti transatlantici e il confronto con Stati Uniti e Cina. 

Spazio anche all’Agenda per l’Italia: competitività, infrastrutture, energia, ricerca, giovani, economia e finanza 

Tre intere giornate di analisi e approfondimenti per raccontare da Cernobbio come sta cambiando lo scenario dell’economia globale e quali scelte politiche attendono l’Europa e l’Italia. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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L'autore

Redazione Key4biz

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