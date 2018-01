Addressable Tv, nel 2018 come cambiano gli annunci pubblicitari sulla Tv digitale

L’Addressable TV è una modalità di erogazione di annunci pubblicitari sulla TV digitale che permette di mostrare annunci specifici, diversi da famiglia a famiglia, in tempo reale, in base alle caratteristiche del nucleo familiare, attraverso una combinazione di tecnologie di erogazione di contenuti pubblicitari e di analisi e segmentazione dell’audience.

Oggi la TV digitale consente di segmentare gli utenti in base alle loro abitudini di fruizione effettiva dei programmi televisivi. Se i dispositivi utilizzati per accedere ai programmi TV sono connessi a Internet (es. Smart TV, Set Top Box, tablet, smartphone o PC), le moderne tecnologie di tracciamento, simili a quelle utilizzate sui siti web, permettono di sapere in tempo reale quali programmi guarda ogni singolo nucleo familiare, e di servire annunci pubblicitari targettizzati, coerenti con il profilo derivato dalle abitudini di consumo.

In sostanza, i brand inizieranno a non acquisteranno più spazi pubblicitari all’interno di un programma in base al target genericamente associato a quel programma, bensì in base alle caratteristiche del nucleo familiare e, allo stesso tempo, in base ai contenuti coerenti con il target. La segmentazione dell’audience si basa su caratteristiche geografiche, demografiche e comportamentali e/o sulle preferenze dichiarate dagli utenti.

Spot in tempo reale e personalizzati, Google lo sta già facendo

In realtà, questo sta già accadendo. Google sta fornendo la tecnologia di pubblicazione degli annunci in tempo reale e personalizzati per la serie Star Trek in onda sulla piattaforma All Access della CBS, che ha 2 milioni di abbonati. Big G pubblicherà anche annunci per CW, AMC, Lifetime e Bloomberg.

Presumibilmente, Google utilizza la sua esperienza derivante dall’acquisizione di DoubleClick per pubblicare annunci TV nello stesso modo in cui pubblica annunci video online, tramite offerte in tempo reale e targeting basato sulle persone. SlingTV ha anche offerto acquisti in tempo reale durante il torneo di basket NCAA a marzo e aprile.

Dunque il cambiamento è nell’aria.

L’Addressable TV è il primo passo verso la Programmatic TV, che permette di offrire un’inventory televisiva digitale in tempo reale e a valore più alto, misurando l’efficacia.