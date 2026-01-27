Addio Starlink, operativo l’europeo Govsatcom

In primo piano l’annuncio del Commissario europeo per la Difesa e lo Spazio, Andrius Kubilius: “Abbiamo avviato le operazioni di Govsatcom”. Per gli Stati membri inizia l’era dell’accesso a comunicazioni satellitari sovrane per servizi militari e governativi, soprattutto “costruite in Europa”.

Portate in servizio anche le frequenze militari in banda Ka della costellazione satellitare IRIS².

Vi spieghiamo che cos’è Govsatcom.

TLC. Sielte e il Polo Pubblico della Formazione Professionale di Roma Capitale annunciano un’alleanza strategica per la formazione professionale.

Infine, tutti cercano il dottor AI. Secondo OpenAI, oltre 230 milioni di persone ogni settimana pongono domande di salute a ChatGPT.

