Addio consulenza tradizionale? Questa startup AI punta a sostituire McKinsey con report automatizzati

Una startup indiana permette di generare documenti strategici dettagliati in formato PDF, simili a report di consulenza, che includono pricing, unit economics e indicazioni di go-to-market a prezzi stracciati.

Una piattaforma chiamata Rocket 1.0 promette di generare strategie di prodotto complete, includendo prezzi, unit economics e piani di go-to-market, con l’obiettivo di automatizzare il lavoro tipico delle società di consulenza.

Sviluppata dalla startup indiana Rocket con sede a Surat, la piattaforma integra in un unico workflow attività tipicamente separate: ricerca di mercato, sviluppo prodotto e competitive intelligence. A partire da semplici prompt, Rocket genera documenti strategici dettagliati in formato PDF, simili a report di consulenza, che includono pricing, unit economics e indicazioni di go-to-market.

Un modello che si avvicina alla consulenza tradizionale

A differenza dei tool di “vibe coding”, focalizzati sulle funzionalità e sull’esecuzione, Rocket punta a produrre documenti strutturati, comparabili a quelli delle società di consulenza. I piani più avanzati promettono report di livello “McKinsey-grade”, proponendosi come alternativa a basso costo rispetto ai servizi consulenziali tradizionali, che spesso richiedono investimenti di migliaia di dollari.

Test preliminari mostrano che le analisi generate derivano spesso dalla sintesi di dati esistenti — modelli di pricing, comportamenti degli utenti e insight competitivi — più che da informazioni verificabili in modo indipendente. Questo implica la necessità, per gli utenti, di validare i risultati prima di prendere decisioni strategiche. La piattaforma offre comunque supporto umano nei casi più complessi.

L’AI e le decisioni strategiche

I piani di abbonamento vanno da 25 dollari al mese per funzionalità base fino a 350 dollari per l’accesso completo, inclusa l’intelligence competitiva. Il piano intermedio, da 250 dollari, consente la generazione di due o tre report strategici avanzati insieme allo sviluppo prodotto.

Fondata a Surat, con operazioni anche a Palo Alto, Rocket ha raccolto 15 milioni di dollari in un round seed guidato da Accel, Salesforce Ventures e Together Fund. La startup dichiara una crescita significativa, passando da 400mila a oltre 1,5 milioni di utenti in 180 Paesi, con margini lordi superiori al 50%. Circa il 20-30% dei clienti è rappresentato da PMI.

Il posizionamento di Rocket segnala la nascita di una nuova categoria: piattaforme AI che non si limitano a eseguire, ma supportano le decisioni strategiche. Se questa evoluzione si consoliderà, potrebbe ridefinire il ruolo della consulenza tradizionale e aprire nuovi scenari nel rapporto tra AI, business e innovazione.

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