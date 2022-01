Addio a Sassoli: ha innovato con iVoting

Addio a David Sassoli, Presidente del Parlamento Ue scomparso prematuramente. Si è battuto per l’iVoting: I suoi protocolli per il voto a distanza studiati da Parlamento Usa, australiano, brasiliano e europei. Italia 5G, la gara con le risorse del PNRR per la diffusione del nuovo standard nelle aree a fallimento di mercato potrebbe essere a rischio per la situazione di difficoltà in cui versa la industry delle Tlc.Privacy, tutti i trend e le sfide principali per il 2022 a partire da ransomware, cryptolocker e pagamenti di riscatti al ruolo delle criptovalute.Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.