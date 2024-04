A tutti i giovani residenti in Italia la possibilità di accedere (fino al 30 giugno 2024) alla Carte Cultura e alla Carta del Merito, con un contributo di 500 euro da spendere in cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, visite a monumenti e parchi archeologici, teatro e danza, prodotti dell’editoria audiovisiva, corsi di musica, corsi di teatro e corsi di lingua straniera, nonché abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.

Addio 18App, come funziona la Carta Cultura

C’è tempo fino alle ore 23:59 di oggi 30 aprile, poi i voucher previsti dal bonus Cultura/18 App non saranno più utilizzabili. Dal 1° maggio 2024, infatti, la piattaforma 18App sarà definitivamente chiusa. Al suo posto, per quest’anno, tutti i giovani nati nel 2005 e residenti in Italia (anche con permesso di soggiorno) potranno attivare la Carta Cultura e la Carta del Merito.

Si tratta di un’iniziativa voluta dall’attuale Governo e dedicata a promuovere la cultura fra i giovani del nostro Paese. La Carta Cultura, in maniera non molto dissimile dal bonus Cultura, offre un contributo dal valore nominale di 500 euro da spendere in cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, visite a monumenti e parchi archeologici, teatro e danza, prodotti dell’editoria audiovisiva, corsi di musica, corsi di teatro e corsi di lingua straniera, nonché abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.

Come ottenerla tramite SPID o CIE

La “Carta Cultura Giovani” è raggiungibile soltanto dal sito www.cartegiovani.cultura.gov.it (non si trova nei classici app store dei nostri device) ed è dedicata ai giovani in possesso dei seguenti requisiti: residenti in Italia o con permesso di soggiorno valido, che abbiano compiuto 18 anni nell’anno precedente all’iniziativa e appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro.

La registrazione è consentita fino al 30 giugno 2024, utilizzando le proprie credenziali SPID o CIE.

L’edizione 2025 sarà dedicata ai giovani nati nel 2006. Qui tutte le informazioni generali sull’opportunità di accedere alla Carta.

Un contributo anche per gli over 18 con la Carta del Merito

Per i giovani invece “più meritevoli” è stata ideata la “Carta del Merito”, dedicata ai giovani sempre residenti in Italia o con permesso di soggiorno valido, ma che abbiano conseguito entro i 19 anni di età il diploma finale presso istituzioni scolastiche secondarie di II grado del sistema nazionale di istruzione, con votazione di almeno 100 centesimi.

Anche in questo caso, la Carta prevede un contributo dal valore nominale di 500 euro da spendere in cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, visite a monumenti e parchi archeologici, teatro e danza, prodotti dell’editoria audiovisiva, corsi di musica, corsi di teatro e corsi di lingua straniera, nonché abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.