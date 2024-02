Fino al 30 giugno, i giovani in possesso dei requisiti possono richiedere la Carta della Cultura Giovani e la Carta del Merito, ciascuna del valore di 500 euro, cumulabili tra loro.

È online la nuova piattaforma per l’attivazione e la gestione della Carta della Cultura Giovani e della carta del Merito, sviluppata da Sogei per conto del Ministero della Cultura, finalizzata “allo sviluppo della cultura e al potenziamento della sua diffusione tra i giovani, con favorevoli impatti anche sulle piccole e medie imprese“. L’iniziativa del Governo Meloni sostituisce il bonus Cultura introdotto dal Governo Renzi, più conosciuto come 18App.

Chi sono i beneficiari

La Carta della Cultura Giovani è riconosciuta ai nati nel 2005, residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno, con ISEE non superiore a 35.000 euro.

Carta del Merito è riconosciuta a coloro che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale con una votazione di almeno 100.

Come si attivano la carta della Cultura Giovani e la carta del Merito (in totale 1.000 euro)