Ad Allianz il riconoscimento Top Employer Italia 2023

Allianz S.p.A., la Compagnia guidata dall’Amministratore Delegato Giacomo Campora ha ottenuto per il terzo anno consecutivo il prestigioso riconoscimento internazionale Top Employer 2023, che certifica le Best Practices nelle politiche e strategie delle Risorse Umane volte a migliorare le organizzazioni promuovendo nel contempo il benessere e lo sviluppo dei dipendenti.

Allianz si riconferma così employer of choice, attestato dal Top Employers Institute – l’ente certificatore globale delle eccellenze aziendali in ambito HR – e si vede nuovamente riconosciuto il raggiungimento degli elevati standard richiesti nelle best practice di Risorse Umane, in particolare distinguendosi, con un punteggio pari al 100%, nelle aree: Business Strategy, People Strategy, Organisation & Change, Purpose & Values, Ethics & Integrity.

Letizia Barbi, Direttore delle Risorse Umane di Allianz S.p.A., ha commentato: “Siamo molto lieti di avere ottenuto anche quest’anno la certificazione Top Employers Italia che rispecchia i nostri valori e il nostro impegno nel voler sempre progredire mettendo la persona al centro della nostra strategia in un ambiente meritocratico, inclusivo e innovativo”.

Allianz S.p.A. ha già recentemente ottenuto anche la certificazione EDGE Move, condotta dalla Edge Certified Foundation, sulle politiche e pratiche aziendali della Compagnia mirate alla parità di genere.

Allianz mette altresì a disposizione dei propri dipendenti una ampia proposta di welfare per supportare i collaboratori nel bilanciare lavoro e vita privata. Un welfare innovativo, promosso dal Direttore Generale di Allianz S.p.A. Maurizio Devescovi, che segue l’intero life-cycle del dipendente, pensato cioè per le diverse fasi della sua vita e che coinvolge il benessere di tutta la famiglia. Oltre allo smart-working, viene offerta un’ampia proposta legata alla salute che include la medicina preventiva, il supporto psicologico telefonico, il Family Care per le esigenze familiari, le numerose iniziative per i dipendenti con figli, i corsi di inglese per tutta la famiglia e altro ancora. A Milano e a Trieste, Allianz ha anche sviluppato un servizio di car pooling con apposita app e riservato dei posteggi “rosa” alle dipendenti in gravidanza. Per tutti i dipendenti è prevista inoltre la possibilità di convertire il premio di risultato con una maggiorazione del 15%, in servizi welfare come, ad esempio, la mensa scolastica dei figli, la palestra, le vacanze, o la possibilità di destinare le risorse alla previdenza integrativa aziendale.