Activision Blizzard stringe un accordo pluriennale con Google

Gli eventi eSports di Overwatch, Call of Duty e Hearthstone saranno trasmessi in esclusiva su YouTube.

Activision Blizzard e Google hanno annunciato che le due società hanno stretto un accordo pluriennale. Secondo i termini della partnership, gli eventi eSports di Call of Duty, Overwatch, Hearthstone e altri titoli di rilievo Activision saranno trasmessi in esclusiva su YouTube per i prossimi anni.

Nel comunicato relativo all’annuncio, si afferma che “Google Cloud sarà il fornitore principale dell’infrastruttura di game hosting di Activision Blizzard e YouTube il partner di streaming esclusivo in tutto il mondo” (con l’eccezione della Cina).

La collaborazione è entrata nel vivo con la stagione inaugurale della Call of Duty League e proseguirà con la Overwatch League 2020, che inizierà l’8 febbraio.

Pete Vlastelica, amministratore delegato di Activision Blizzard Esports, ha commentato: “La nostra missione è fornire intrattenimento competitivo di qualità che i nostri fan possano seguire in tutto il mondo, in diretta o on-demand, e celebrare i nostri giocatori. Questa collaborazione ci aiuterà a portare questa missione a nuovi livelli, combinando le nostre appassionate community e i nostri giocatori con la potente piattaforma di YouTube”.