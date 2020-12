La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha messo a disposizione una serie di consigli per garantire negli acquisti online del periodo di Natale la sicurezza in rete, la tutela dei dati personali, la protezione da frodi e rischi.

Anche quest’anno all’avvicinarsi del Natale e soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria, il fenomeno delle truffe sembra acutizzarsi e risulta alto il rischio di caderne vittima alla ricerca di offerte online last minute e a basso costo.

Il fenomeno delle truffe online

Non è una novità infatti come i truffatori seriali riescano ad insinuarsi con false vendite nella sfrenata corsa degli utenti agli acquisti fatti, comodamente da casa e d’impulso, per non perdere offerte speciali e sconti.

Durante il periodo di lockdown infatti si è registrata una continua crescita delle attività fraudolente, e sempre più sofisticate, sulle piattaforme di e-commerce.

Secondo i dati del CNAIPIC il numero delle segnalazioni e denunce ricevute sul portale www.commissariatodips.it, ha registrato un incremento pari all’89.1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Acquisti di Natale in sicurezza

A tal proposito la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha messo a disposizione una serie di consigli https://www.commissariatodips.it/Guida_sicura_per_gli_acquisti_online.pdf per garantire negli acquisti online la sicurezza in rete, la tutela dei dati personali, la protezione da frodi e rischi, e nel contempo potenziando ogni utile strumento di prevenzione e di contrasto delle truffe perpetrate su Internet, dandone ampia diffusione oltre che sul proprio sportello per la sicurezza degli utenti del web anche sulle pagine social ufficiali.

Ecco alcuni consigli essenziali da seguire per un acquisto sicuro online:

Utilizzare software antivirus e browser completi ed aggiornati; prediligere siti certificati e ufficiali; verificare i dati fiscali del sito di e-commerce scelto, prima di procedere a qualsiasi tipo di acquisto. L’Agenzia delle Entrate fornisce un servizio online utile allo scopo https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF/Scegli.jsp; leggere sempre i commenti e i feedback degli altri acquirenti; utilizzare su smartphone o tablet le app degli store online ufficiali; utilizzare soprattutto carte di credito ricaricabili; prestare attenzione a non cadere nelle reti delle varie forme di phishing; diffidare sempre degli annunci che sponsorizzano affari sensazionali.

In conclusione

Risulta utile come ulteriore monito l’ultima operazione effettuata dalla Polizia Postale che ha sgominato un gruppo criminale dedito, con un complesso modus operandi, a pubblicizzare la vendita di capi di abbigliamento tramite una delle piattaforme più popolare tra i giovani.

Così riporta il comunicato: “La proposta di capi “alla moda” dal modesto valore commerciale, l’uso di un ambiente social in voga tra i più giovani e l’utilizzo di profili con migliaia di followers hanno facilmente attratto le giovani vittime, inducendole agli acquisti poi rivelatisi truffaldini.

Gli utenti, accuratamente selezionati, venivano contattati su Instagram ed indotti al pagamento mediante ricariche di carte prepagate. Successivamente, i truffatori, con altri profili social, ricontattavano le vittime persuadendole ad effettuare un nuovo pagamento, adducendo giustificazioni pretestuose come spese di dogana o problemi fiscali”.

Qualora ci si accorga di essere stati bersaglio di simili frodi online quando ormai è troppo tardi, non resta altro da fare che contattare, il prima possibile, la propria banca per annullare il trasferimento di denaro e sporgere denuncia alle autorità competenti.