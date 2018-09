Acquirente unico, online il nuovo ‘Portale Offerte’

Al via la seconda fase del 'Portale Offerte', il sito dell'ARERA, gestito da Acquirente Unico, pubblico e indipendente, che dallo scorso luglio permette a famiglie e piccole imprese di confrontare e scegliere in modo semplice e chiaro le offerte di luce e gas.

Come previsto, prosegue infatti il suo sviluppo per fasi successive: dopo che al suo avvio sono state inserite le offerte PLACET (i contratti standard di facile confrontabilità), sono ora presenti anche le proposte del mercato libero che già erano state inserite volontariamente nel ‘Trova Offerte’, il precedente strumento di comparazione dell’Autorità, attivo dal 2009. Il vecchio sito di confronto viene quindi chiuso e non sarà più consultabile.

Con l’ultima tappa dello sviluppo, prevista entro la fine dell’anno, saranno progressivamente inserite le altre offerte esistenti sul mercato libero.

Cittadini e imprese possono quindi comparare oltre 2000 proposte tra elettricità e gas, scegliendo tra offerte a prezzo fisso e variabile di mercato. Infine, come definito, in questa seconda fase sarà visibile anche la spesa annuale personalizzata per la maggiore tutela elettrica e tutela gas.

Il Portale Offerte è raggiungibile all’indirizzo www.ilportaleofferte.it.