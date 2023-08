Domani il tempo peggiora sensibilmente sulle regioni settentrionali e adriatiche, in serata/nottata estensione dei fenomeni anche al Sud.

AL NORD

Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con locali piogge tra Liguria, Lombardia e Triveneto. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto in Emilia Romagna. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento al Nord-Ovest mentre piogge e temporali insisteranno tra Triveneto, Lombardia ed Emilia Romagna.

AL CENTRO

Al mattino locali piovaschi tra Toscana, Umbria e Marche, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio sono in arrivo acquazzoni e temporali sparsi, soprattutto sul versante adriatico. In serata tempo in miglioramento ma con ancora dei fenomeni residui nelle zone interne e regioni adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità in transito sulla Sardegna con possibili piogge isolate, sole prevalente altrove. Al pomeriggio ancora possibili acquazzoni sulla Sardegna e asciutto altrove. Tra la sera e la notte tempo in peggioramento con acquazzoni e temporali in arrivo su regioni peninsulari e Sicilia.

TEMPERATURE

Minime e massime in diminuzione al Centro-Nord e sulla Sardegna e stabili o in lieve rialzo al Sud e sulla Sicilia.