»
»
Acqua, Heineken lancia a Massafra un progetto per ridurre lo stress della falda

Acqua, Heineken lancia a Massafra un progetto per ridurre lo stress della falda

di |
Acqua, Heineken lancia a Massafra un progetto per ridurre lo stress della falda Adnkronos

(Adnkronos) – Presentato nel birrificio di Massafra “Valore Acqua”, il progetto sviluppato da Heineken Italia con ARIF per recuperare infrastrutture idriche esistenti e favorire l’utilizzo di acque superficiali. L’iniziativa punta a ridurre i prelievi dalla falda della Murgia, con benefici per il territorio e per l’agricoltura locale stimati in fino a 318 mila metri cubi d’acqua all’anno. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche