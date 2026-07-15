Acqua, Heineken lancia a Massafra un progetto per ridurre lo stress della falda

(Adnkronos) – Presentato nel birrificio di Massafra “Valore Acqua”, il progetto sviluppato da Heineken Italia con ARIF per recuperare infrastrutture idriche esistenti e favorire l’utilizzo di acque superficiali. L’iniziativa punta a ridurre i prelievi dalla falda della Murgia, con benefici per il territorio e per l’agricoltura locale stimati in fino a 318 mila metri cubi d’acqua all’anno.
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