Acqua frizzante: 14 sorprendenti utilizzi a cui non hai pensato

L’acqua frizzante è considerata da molti un’ottima alternativa all’acqua naturale. Non tutti sanno però che, oltre a mantenere il corpo idratato, può essere impiegata per molti scopi, dalla pulizia della nostra casa al giardinaggio fino alla cottura degli alimenti.

Pulire la casa

Rimuovere macchie e sporco dalle superfici alle volte può risultare un compito arduo. Fortunatamente l’acqua frizzante è in grado di sostituire molti detergenti chimici, lucidando al contempo le superfici. Per chi poi avesse animali domestici in casa, è efficace anche per eliminare macchie che presentano odori indesiderati.

Lavare le stoviglie

Prima di procedere alla normale pulizia, facendo bollire dell’acqua frizzante in padelle e pentole con bruciature e incrostazioni otterremo risultati migliori. Anche il cucchiaio di legno annerito, una volta immerso per una notte nell’acqua frizzante, ritroverà il colore originale.

Pulire l’automobile

L’acqua con le bollicine è utile anche per pulire i finestrini e il parabrezza dell’auto da quelle macchie che normalmente non verrebbero via facilmente, oltre che dai residui di grasso e di impronte.

Smacchiare

L’acqua frizzante può essere utilizzata per smacchiare i tessuti: basta versarla sulla zona interessata e strofinare delicatamente il capo prima di inserirlo nella lavatrice e procedere al normale lavaggio.

Lucidare i gioielli

Per far tornare i gioielli brillanti è sufficiente scaldare una piccola quantità di acqua frizzante, immergervi i monili per alcuni minuti, quindi procedere alla pulizia con uno spazzolino morbido.

Rimuovere la ruggine

Lasciando oggetti di ferro in ammollo per 5 minuti in acqua frizzante, grazie all’anidride carbonica in essa presente, si rimuoverà più facilmente la ruggine (utile anche per dadi e bulloni da allentare).

Cucinare

Spesso, in cucina, l’acqua naturale può essere sostituita da quella frizzante. La pasta, ad esempio, se cotta in quest’acqua, avrà una consistenza più leggera, e alcuni dolci, come waffle e pancake, risulteranno più soffici se, per la loro preparazione, si utilizzerà come alternativa al latte l’acqua frizzante. Essa, inoltre, ammorbidisce le verdure riducendone i tempi di cottura, contribuendo così a preservare vitamine e sostanze nutritive.

Friggere

In combinazione con farina e qualche cubetto di ghiaccio, l’acqua frizzante è indicata per ottenere una pastella per fritture particolarmente leggere e croccanti. È infatti utilizzata nella tempura, piatto della cucina giapponese a base di verdure o pesce fritti.

Marinare

L’acqua frizzante è ottima anche per marinare la carne, in quanto ha la capacità di renderla più morbida. In questo caso bisogna lasciare riposare la carne nell’acqua per 30 minuti prima di procedere alla normale cottura.

Pulire il viso

La pulizia del viso con acqua frizzante sembra essere una tendenza già affermata in Giappone e in Corea. Diversi dermatologi affermano infatti che aiuterebbe a dilatare i pori della pelle, ad aumentare la circolazione e a purificare il viso, evitando al contempo l’insorgere di irritazioni.

Ripristinare il colore dei capelli

Il cloro, presente nell’acqua delle piscine, può alterare i colori dei capelli tinti ma, per ripristinarne la tonalità, sarà sufficiente risciacquare i capelli con acqua frizzante.

Combattere l’indigestione

Ovviamente non può essere considerata una medicina; tuttavia, grazie al carbonato di sodio presente, l’acqua frizzante può essere di conforto durante una indigestione e, in alcuni casi, risultare un’alternativa all’assunzione di farmaci antiacidi.

Innaffiare le piante

Prendersi cura delle piante innaffiandole, una volta alla settimana, con acqua frizzante, le aiuta a crescere più velocemente. I minerali presenti in quest’acqua consentono infatti alle piante di assorbire maggiori nutrienti e pertanto di svilupparsi più rapidamente.

Viaggiare

Spesso, viaggiando all’estero, l’acqua potrebbe non essere potabile. In questo caso, portare con sé alcune bottiglie di acqua frizzante risulterebbe essere un’ottima idea, considerando che la si potrebbe utilizzare anche per lavarsi i denti, aiutando a mantenere la bocca pulita grazie alla presenza di anidride carbonica.