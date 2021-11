Tutelare l’acqua in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia è cardine del PNRR. Giovannini: “L’obiettivo è realizzare economie di scala e garantire la gestione efficiente di un comparto frammentato e complesso”. Carfagna: “Spero in una risposta rapida ed efficace degli enti per cogliere al meglio questa opportunità”.