ACN, il nuovo DG Frattasi: “Così guiderò l’Agenzia”

10 marzo 2023. Le 3 notizie in primo piano.

Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Da lunedì prossimo inizierà la nuova missione del prefetto Bruno Frattasi, nominato dalla premier Giorgia Meloni nuovo direttore generale dell’ACN. Conosciamo la sua visione con cui guiderà l’Agenzia.

Energia e crescita. Il video del nostro webinar realizzato con ‘Energia Italia’ per scoprire come l’elettrificazione e le fonti energetiche rinnovabili cambieranno il nostro Paese e sosterranno un nuovo corso di crescita, decarbonizzazione e contrasto ai cambiamenti climatici e al surriscaldamento globale. Ma servono formazione e competenze.

Infine, legge antipirateria, il ministro dello sport Andrea Abodi: “In vigore prima dell’estate e dell’inizio del nuovo campionato”.

